Sem jogo, Avaí realiza treino em hotel de Belo Horizonte

Após a surpresa de ter o seu jogo cancelado pela Copa do Brasil, diante do Palmas-TO, que seria realizado em Belo Horizonte, o elenco do Avaí pegou firme no batente nesta quinta-feira.
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De acordo com a assessoria do clube, o grupo de Claudinei Oliveira trabalhou no hotel que a delegação está escalada na capital mineira para não perder o ritmo.
A volta para casa acontece nesta quinta-feira à noite, quando o Leão começa a pensar no Brusque, rival da 4ª rodada do Campeonato Catarinense.
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Desempenho
Até o momento, o Avaí disputou três jogos na temporada 2021 e apresenta o retrospecto de duas vitórias e uma derrota.