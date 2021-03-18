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futebol

Sem jogo, Avaí realiza treino em hotel de Belo Horizonte

Elenco comandado por Claudinei Oliveira teve o jogo contra o Palmas-TO cancelado por conta da restrição do governo mineiro...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 15:25
Crédito: Divulgação/Avaí
Após a surpresa de ter o seu jogo cancelado pela Copa do Brasil, diante do Palmas-TO, que seria realizado em Belo Horizonte, o elenco do Avaí pegou firme no batente nesta quinta-feira.
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De acordo com a assessoria do clube, o grupo de Claudinei Oliveira trabalhou no hotel que a delegação está escalada na capital mineira para não perder o ritmo.
A volta para casa acontece nesta quinta-feira à noite, quando o Leão começa a pensar no Brusque, rival da 4ª rodada do Campeonato Catarinense.
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Desempenho
Até o momento, o Avaí disputou três jogos na temporada 2021 e apresenta o retrospecto de duas vitórias e uma derrota.

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