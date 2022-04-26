Sem jogar há três partidas no São Paulo, Luan segue com treinos particulares por ritmo ideal

Após sofrer com uma avulsão tendínea no músculo da coxa, que o tirou de ação por mais de cinco meses, Luan busca recuperar seu espaço no São Paulo. O volante não foi relacionado por Rogério Ceni nas últimas três partidas disputadas pela equipe. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaO meio-campista do São Paulo ficou de fora dos jogos contra Flamengo, Juventude e Red Bull Bragantino. Em 2021, Luan se lesionou durante um treinamento, ainda antes de Rogério Ceni assumir o posto de Hernán Crespo. Após quase seis meses, o jogador voltou a atuar contra o Manaus, neste ano, pela Copa do Brasil. Depois disso, entrou como titular em duas partidas, ambas válidas pela Copa Sul-Americana.

Após a derrota por 3 a 1 no duelo contra o Flamengo, Rogério Ceni explicou sobre o porquê da ausência do volante na disputa, que foi válida pela segunda rodada no Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, Luan estava em seu limite físico e não tinha condições de jogar naquele dia.

- O Luan jogou no limite dele na quinta-feira, jogou 60 minutos no limite dele, não teria condições hoje. Não adianta trazer ele. Hoje ele treinou no CT para melhorar a parte física. Sei que ele é o primeiro volante, mas ele foi no limite, tanto no Peru quanto no Morumbi, não adianta eu trazer hoje em uma condição que ele não estaria bem - disse o treinador na ocasião.Após o longo período afastado, Luan ainda não conseguiu reconquistar seu espaço na equipe comandada por Ceni. Nos três jogos que atuou nesta temporada, esteve em campo por 132 minutos. Já no último ano, antes da sua lesão, era constantemente relacionado. Foram 40 jogos e 2767 minutos de disputa, além de ter sido autor de três gols e uma assistência em 2021. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNa noite do último domingo (24), o atleta se manifestou nas suas redes sociais e publicou um vídeo onde estava treinando com um personal trainer, acompanhado da frase: "Se eu desistir agora, então eu estou completamente errado". Conforme apurado pelo LANCE!, a ausência de Luan nas últimas partidas foi por uma opção da comissão técnica e não há crise alguma. O atleta seguiu normalmente com seus treinamentos, mesmo à parte do clube.

O camisa 8 também tem um preparador particular, que está em contato constante com o São Paulo, com quem realiza atividades casadas.Além disso, Luan tem treinado sempre alternadamente com a equipe. Nos dias de folga no elenco, o jogador trabalha em dois períodos de forma particular.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.