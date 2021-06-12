Sem jogar desde janeiro de 2020, Walce passa por terceira cirurgia no joelho esquerdo

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

O zagueiro Walce deve ficar mais tempo afastado dos gramados. Ele, que vinha se recuperando bem de uma lesão no joelho esquerdo, teve que operar novamente o local por conta de uma insuficiência no enxerto.

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Sem jogar desde janeiro de 2020, quando atuou pela seleção brasileira, é a terceira operação que o defensor realiza desde então. Além da operação pela lesão em si, Walce fez uma cirurgia para correção de ruptura do ligamento cruzado em outubro do ano passado.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Já neste ano, ele chegou a trabalhar com bola junto com os fisioterapeutas do clube no CT da Barra Funda e dava sinais que estaria em pouco tempo à disposição do técnico Hernán Crespo. No entanto, teve que fazer a terceira cirurgia e não tem prazo para um retorno.