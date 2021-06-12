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Sem jogar desde janeiro de 2020, Walce passa por terceira cirurgia no joelho esquerdo

Zagueiro de 22 anos não joga desde janeiro de 2020, quando rompeu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na seleção brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 13:30

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 13:30

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O zagueiro Walce deve ficar mais tempo afastado dos gramados. Ele, que vinha se recuperando bem de uma lesão no joelho esquerdo, teve que operar novamente o local por conta de uma insuficiência no enxerto.
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Sem jogar desde janeiro de 2020, quando atuou pela seleção brasileira, é a terceira operação que o defensor realiza desde então. Além da operação pela lesão em si, Walce fez uma cirurgia para correção de ruptura do ligamento cruzado em outubro do ano passado.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Já neste ano, ele chegou a trabalhar com bola junto com os fisioterapeutas do clube no CT da Barra Funda e dava sinais que estaria em pouco tempo à disposição do técnico Hernán Crespo. No entanto, teve que fazer a terceira cirurgia e não tem prazo para um retorno.
Além de Walce, o goleiro Young também operou devido a uma fratura no braço. Os dois devem começar a recuperação nesta semana, no CT do clube.

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