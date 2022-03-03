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Sem Jandrei, Volpi será titular contra o Corinthians e Palmeiras; relembre o retrospecto do goleiro em clássicos

Após Jandrei testar positivo para Covid-19, Volpi será titular nos clássicos do São Paulo contra o Corinthians e o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 07:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:00

Após Jandrei testar positivo para Covid-19 nesta segunda-feira (02), Tiago Volpi será a opção para o gol do São Paulo nos dois próximos clássicos, contra o Corinthians e o Palmeiras.Até agora, Tiago Volpi esteve presente em somente dois jogos nesta temporada 2022, sendo o último na derrota contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.
Porém, agora com Jandrei desfalcado, Volpi deve voltar a assumir o gol do Tricolor Paulista. Na equipe desde 2019, Tiago Volpi disputou 34 clássicos ao todo. O primeiro deste ano será contra o Corinthians, no próximo sábado (05).
O goleiro disputou onze partidas contra o Timão desde quando foi anunciado no clube. Destes jogos, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.Após este sábado, Volpi também estará presente contra o Palmeiras, no dia 10. Contra o Verdão, o jogador somou 15 jogos, sendo o clássico que mais disputou. Foram quatro vitórias, oito empates e três derrotas.
Embora não vá disputar nenhum San-São por enquanto, os números do atleta contra o Santos são parecidos. Foram oito jogos, com duas vitórias, três empates e três derrotas.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Ao todo, Tiago Volpi venceu sete partidas de todas as que jogou contra essas três equipes, e obteve quize empates, tendo aproximadamente um aproveitamento de 35,8% em clássicos.O São Paulo joga com o Corinthians no próximo sábado (05), às 16h, no Estádio do Morumbi.
Crédito: TiagoVolpiassumirálugardeJandreinospróximosjogos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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