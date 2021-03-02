Sem Igor Gomes, São Paulo fecha preparação para encarar a Inter de Limeira; veja provável escalação

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O São Paulo fez o último treinamento antes de encarar a Inter de Limeira, às 17h no Estádio Major Levy Sobrinho, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

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O técnico Hernán Crespo terá o desfalque do meia Igor Gomes, que sofreu uma pancada na cabeça. Depois disso, passou por um trabalho de recuperação, mas acabou sendo poupado da viagem ao interior paulista.

TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui Em compensação, o atacante Rojas que havia sido preservado contra o Botafogo-SP por sentir dores musculares, volta a estar disponível. Ele foi relacionado para a partida, mas deve começar no banco de reservas. Outro que retorna é o volante Luan, que não foi inscrito na primeira rodada por conta de algumas sondagens. No entanto, as situações não evoluíram e ele está à disposição de Crespo para o duelo. Com isso, um provável time tem: Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Vinicius; Luciano e Pablo.