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Sem Igor Gomes, São Paulo fecha preparação para encarar a Inter de Limeira; veja provável escalação

Meia sofreu uma pancada na cabeça contra o Botafogo-SP e será preservado da partida. Rojas, recuperado de dores musculares, foi relacionado e será opção de Crespo...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 19:39
Crédito: Reprodução
O São Paulo fez o último treinamento antes de encarar a Inter de Limeira, às 17h no Estádio Major Levy Sobrinho, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
GALERIAComeçou o Paulistão: relembre as campanhas do São Paulo no estadual neste século
O técnico Hernán Crespo terá o desfalque do meia Igor Gomes, que sofreu uma pancada na cabeça. Depois disso, passou por um trabalho de recuperação, mas acabou sendo poupado da viagem ao interior paulista.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui Em compensação, o atacante Rojas que havia sido preservado contra o Botafogo-SP por sentir dores musculares, volta a estar disponível. Ele foi relacionado para a partida, mas deve começar no banco de reservas. Outro que retorna é o volante Luan, que não foi inscrito na primeira rodada por conta de algumas sondagens. No entanto, as situações não evoluíram e ele está à disposição de Crespo para o duelo. Com isso, um provável time tem: Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Vinicius; Luciano e Pablo.
O São Paulo busca a primeira vitória no estadual, já que empatou a primeira partida por 1 a 1, diante do Botafogo-SP.

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