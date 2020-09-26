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futebol

Sem Ibra, Milan viaja para encarar Crotone e manter bom momento

Time de Stefano Pioli venceu na primeira rodada do Campeonato Italiano e segue invencível na temporada. Crotone tenta surpreender após sofrer goleada para o Genoa...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 13:17

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 13:17
Crédito: Milan não contará com Ibra para o duelo contra o Crotone (MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan tenta manter a boa fase desde o final da última temporada e busca alcançar as primeiras colocações no Campeonato Italiano diante do Crotone neste domingo, às 13h (horário de Brasília), fora de casa. Apesar do bom momento, o time comandado por Stefano Pioli não conta com a estrela Ibrahimovic e terá que encontrar soluções para chegar ao gol adversário.
O comandante adiantou que Rebic pode fazer a função de nove, como já fez na temporada passada, e quer seguir melhorando o rendimento da equipe contra o Crotone.
- Devemos ser ainda mais cuidadosos, agressivos e lúcidos nas escolhas das jogadas. Sei que estamos no início da temporada, mas teremos uma semana muito importante pela frente. O Crotone sabe jogar, Stroppa faz um excelente trabalho e eles devem ser respeitados.
Os mandantes perderam na primeira rodada por 4 a 1 para o Genoa, mas o técnico Stroppa quer uma postura diferente neste domingo.
- Contra o Milan não quero ver aquela timidez que foi vista contra o Genoa, aquela atitude nos custou o jogo. Quero mais coragens nos duelos. Em nosso primeiro jogo como mandantes quero ver algo diferente.
O Milan está com o calendário cheio, uma vez que o time também terá jogo no meio da semana contra o Rio Ave pela Liga Europa. Apesar disso, o elenco teve tempo para fazer uma boa pré-temporada e fez um bom jogo contra o Bologna na primeira rodada. Resta saber como a equipe irá se comportar sem Ibra na principal competição nacional.

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