Sem Ibra, Milan tem dificuldade para vencer o Bodo/Glimt, mas avança para a próxima fase da Liga Europa

Crédito: Çalhanoglu acertou belo chute no ângulo para igualar o placar no primeiro tempo (Divulgação/Milan

Sem a presença de Ibrahimovic, afastado por coronavírus, o Milan foi a campo no estádio de San Siro pela Liga Europa e teve mais dificuldade do que se esperava diante do Bodo/Glimt, da Noruega. Porém, com dois gols de Çalhanoglu, os italianos venceram por 3x2 e estão garantidos na fase de playoffs da competição.Quem abriu o placar foi o time norueguês, com Junker (15 do 1º tempo), mas Çalhanoglu empatou no minuto seguinte. Colombo deu a virada ao Milan (32 do 1º tempo) e Çalhanoglu, de novo, fez 3x1, aos cinco da etapa final. Aos 10, Hauge diminuiu para o Bodo/Glimt, e assim ficou o marcador.

Com o resultado, o Milan avança para enfrentar o Rio Ave, de Portugal, que despachou o Besiktas nos pênaltis.

DOIS GOLS EM UM MINUTOApesar do favoritismo claro do Milan, quem saiu na frente foi o Bodo/Glimt. Após jogada de linha de fundo, o atacante Kasper Junker recebeu na pequena área e tocou de primeira para o gol, sem chances para Donnarumma.

Porém, não deu nem tempo do Bodo/Glimt comemorar. Logo após a saída de bola, Çalhanoglu recebeu passe na entrada da área. O meia girou para cima da marcação e soltou uma bomba no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

MILAN DESLANCHA, MAS VISITANTES CORREM ATRÁSA virada rossonera saiu ainda no primeiro tempo, aos 32. Se o Bodo/Glimt usou o seu lado esquerdo para abrir o placar, dessa vez foi o Milan quem aproveitou. Após cruzamento e desvio, a bola se ofereceu para Lorenzo Colombo tocar para o gol vazio.