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Sem Ibra, Milan tem dificuldade para vencer o Bodo/Glimt, mas avança para a próxima fase da Liga Europa

Clube italiano saiu atrás, mas reagiu rápido e venceu em casa. Destaque para os dois gols de Hakan Çalhanoglu...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 17:26
Crédito: Çalhanoglu acertou belo chute no ângulo para igualar o placar no primeiro tempo (Divulgação/Milan
Sem a presença de Ibrahimovic, afastado por coronavírus, o Milan foi a campo no estádio de San Siro pela Liga Europa e teve mais dificuldade do que se esperava diante do Bodo/Glimt, da Noruega. Porém, com dois gols de Çalhanoglu, os italianos venceram por 3x2 e estão garantidos na fase de playoffs da competição.Quem abriu o placar foi o time norueguês, com Junker (15 do 1º tempo), mas Çalhanoglu empatou no minuto seguinte. Colombo deu a virada ao Milan (32 do 1º tempo) e Çalhanoglu, de novo, fez 3x1, aos cinco da etapa final. Aos 10, Hauge diminuiu para o Bodo/Glimt, e assim ficou o marcador.
Com o resultado, o Milan avança para enfrentar o Rio Ave, de Portugal, que despachou o Besiktas nos pênaltis.
DOIS GOLS EM UM MINUTOApesar do favoritismo claro do Milan, quem saiu na frente foi o Bodo/Glimt. Após jogada de linha de fundo, o atacante Kasper Junker recebeu na pequena área e tocou de primeira para o gol, sem chances para Donnarumma.
Porém, não deu nem tempo do Bodo/Glimt comemorar. Logo após a saída de bola, Çalhanoglu recebeu passe na entrada da área. O meia girou para cima da marcação e soltou uma bomba no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.
MILAN DESLANCHA, MAS VISITANTES CORREM ATRÁSA virada rossonera saiu ainda no primeiro tempo, aos 32. Se o Bodo/Glimt usou o seu lado esquerdo para abrir o placar, dessa vez foi o Milan quem aproveitou. Após cruzamento e desvio, a bola se ofereceu para Lorenzo Colombo tocar para o gol vazio.
O Milan voltou bem para o segundo tempo e ampliou logo aos 4 minutos. Çalhanoglu recebeu cruzamento em escanteio livre na entrada da área e chapou no canto esquerdo do goleiro: 3x1. O Bodo/Glimt, porém, não desistiu. Em bomba de fora da área, o ponta-esquerdo Jens Petter Hauge diminuiu, aos 10 minutos. Porém, sem força para pressionar, o time norueguês acabou saindo derrotado.

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