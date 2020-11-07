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futebol

Sem Hazard e Casemiro, Real Madrid tenta superar Valencia fora de casa

Equipe merengue sofreu duas baixas neste sábado, mas busca liderança do Campeonato Espanhol. Time mandante tenta se superar após um início ruim na temporada...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 11:30
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Real Madrid viaja para encarar o Valencia neste domingo pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). A equipe merengue é a vice-líder do torneio, mas com uma partida a menos do que a Real Sociedad, que ocupa o primeiro lugar, enquanto os mandantes amargam apenas a 14ª colocação e lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.
O técnico Zidane está com problemas de última hora para o duelo, uma vez que Casemiro e Hazard foram diagnosticados com Covid-19 neste sábado. Apesar disso, o comandante francês confia na força do grupo.
- Temos que aceitar e seguir com a equipe, pois a força está no grupo. É um pouco desconcertante, pois o treino deste sábado foi diferente do que um dia com partida. Queremos fazer um grande jogo diante de um rival difícil. Todos estão confiantes e querem fazer o melhor.
Pelo Valencia, o técnico Javi García enxerga a equipe motivada apesar dos recentes resultados negativos e a campanha ruim.
- Não vejo a equipe abatida, mas sim com boas sensações e boa atitude de todos. Temos que melhorar o sistema defensivo. Com as virtudes que temos, podemos causar dano com a posse e em contra-ataques. Vamos com a mentalidade de vencer e de sobressair ante o rival.
O Valencia sofreu com a perda de suas principais estrelas durante a janela de transferências e, mais recentemente, perdeu o meio-campista Kondogbia. Enquanto isso, o Real Madrid vive boa fase após vencer a Inter de Milão na Liga dos Campeões e sonha em manter a estabilidade após um início de temporada de altos e baixos.

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