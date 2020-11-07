Sem Hazard e Casemiro, Real Madrid tenta superar Valencia fora de casa

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Real Madrid viaja para encarar o Valencia neste domingo pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). A equipe merengue é a vice-líder do torneio, mas com uma partida a menos do que a Real Sociedad, que ocupa o primeiro lugar, enquanto os mandantes amargam apenas a 14ª colocação e lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

O técnico Zidane está com problemas de última hora para o duelo, uma vez que Casemiro e Hazard foram diagnosticados com Covid-19 neste sábado. Apesar disso, o comandante francês confia na força do grupo.

- Temos que aceitar e seguir com a equipe, pois a força está no grupo. É um pouco desconcertante, pois o treino deste sábado foi diferente do que um dia com partida. Queremos fazer um grande jogo diante de um rival difícil. Todos estão confiantes e querem fazer o melhor.

Pelo Valencia, o técnico Javi García enxerga a equipe motivada apesar dos recentes resultados negativos e a campanha ruim.

- Não vejo a equipe abatida, mas sim com boas sensações e boa atitude de todos. Temos que melhorar o sistema defensivo. Com as virtudes que temos, podemos causar dano com a posse e em contra-ataques. Vamos com a mentalidade de vencer e de sobressair ante o rival.