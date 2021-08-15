Sem Harry Kane, Tottenham derrota o Manchester City na estreia da Premier League

Sem Harry Kane, que busca sair de Londres para o time de Pep Guardiola, Tottenham conquistou grande vitória na estreia da Premier League e derrotou o Manchester City em casa por 1 a 0. Após um primeiro tempo em que as equipes não finalizaram ao gol, os Spurs exploraram os contra-ataques, marcaram gol com Son e seguraram a pressão no final da partida.SEM DIREÇÃOO primeiro tempo entre Tottenham e Manchester City foi marcado pelas finalizações sem direção ao gol. No início da partida, Fernandinho recebeu um cruzamento, aproveitou saída ruim de Lloris, mas mandou para fora. No minuto seguinte, Cancelo apareceu dentro da área aproveitando corte errado da zaga dos Spurs e finalizou rente à trave.
EQUILÍBRIO NA PARTIDAAos 25, Lucas aproveitou saída errada de Ederson após cobrança de falta, bateu para o gol, mas Gundogan interceptou o chute. Aos 34, o City respondeu com Sterling fazendo jogada pelo lado esquerdo e cruzando para Mahrez, livre na área, finalizar pela linha de fundo. Aos 39, Son recebeu passe do brasileiro na intermediária, limpou a marcação, mas também mandou para fora.
NO CONTRA-ATAQUEAos nove minutos da segunda etapa, o Tottenham armou rápido contra-ataque após escanteio do Manchester City, Son recebeu passe pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e finalizou no cantinho para abrir o placar. Bergwijn teve a chance de ampliar o marcador após sair cara a cara com Ederson, mas perdeu grande chance finalizando para fora.
LLORIS SALVADORAos 29 minutos, Jack Grealish recebeu passe pelo lado esquerdo da área, mas bateu para defesa tranquila de Lloris. Próximo do fim da partida, De Bruyne foi achado na entrada da área e obrigou o goleiro francês a realizar grande intervenção e impedir o empate do Manchester City.