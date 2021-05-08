Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Haaland e com emoção até o fim, Dortmund derrota RB Leipzig

Equipe de Edin Terzic abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate para time de Julian Nagelsmann, mas Sancho definiu o resultado nos últimos minutos de partida...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 12:23
Crédito: Sancho foi decisivo na vitória do Dortmund (LEON KUEGELER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund conquistou uma grande vitória diante do RB Leipzig por 3 a 2 pela Bundesliga e dorme neste sábado no G4 do Campeonato Alemão. A equipe aurinegra abriu 2 a 0 no início da segunda etapa, vacilou e sofreu o empate, mas Jadon Sancho marcou o gol da vitória nos últimos minutos do confronto.CABIA MAISLogo aos sete minutos, o Borussia Dortmund abriu o placar após linda jogada coletiva em que Reus recebeu passe de letra de Hazard pelo lado direito da área e marcou um belo gol para abrir o marcador. Aos 32, o belga recebeu uma bola em profundidade pelo mesmo setor, mas finalizou para defesa com os pés de Gulácsi.
> Veja a tabela da Bundesliga
LÁ E CÁNo início da segunda etapa, o Dortmund seguiu imprimindo um ritmo forte e ampliou o marcador após Sancho receber passe pelo lado esquerdo, infiltrar na área, limpar a marcação e finalizar no cantinho. Aos 18, o RB Leipzig buscou iniciar uma reação com Klostermann cortando a diferença com gol de cabeça após cobrança de escanteio.
COM EMOÇÃOAos 32, Haidara encontrou Hwang em profundidade, o sul-coreano tocou para Dani Olmo não desperdiçar a oportunidade e tocar para o fundo das redes para empatar a partida. Aos 42, Sancho recebeu longo lançamento, invadiu a área do Leipzig, tabelo com Guerreiro e marcou um lindo gol para decretar a vitória do Dortmund.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados