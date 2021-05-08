Sem Haaland e com emoção até o fim, Dortmund derrota RB Leipzig

O Borussia Dortmund conquistou uma grande vitória diante do RB Leipzig por 3 a 2 pela Bundesliga e dorme neste sábado no G4 do Campeonato Alemão. A equipe aurinegra abriu 2 a 0 no início da segunda etapa, vacilou e sofreu o empate, mas Jadon Sancho marcou o gol da vitória nos últimos minutos do confronto.CABIA MAISLogo aos sete minutos, o Borussia Dortmund abriu o placar após linda jogada coletiva em que Reus recebeu passe de letra de Hazard pelo lado direito da área e marcou um belo gol para abrir o marcador. Aos 32, o belga recebeu uma bola em profundidade pelo mesmo setor, mas finalizou para defesa com os pés de Gulácsi.