Sem Haaland e com emoção até o fim, Dortmund derrota RB Leipzig

O Borussia Dortmund conquistou uma grande vitória diante do RB Leipzig por 3 a 2 pela Bundesliga e dorme neste sábado no G4 do Campeonato Alemão. A equipe aurinegra abriu 2 a 0 no início da segunda etapa, vacilou e sofreu o empate, mas Jadon Sancho marcou o gol da vitória nos últimos minutos do confronto.CABIA MAISLogo aos sete minutos, o Borussia Dortmund abriu o placar após linda jogada coletiva em que Reus recebeu passe de letra de Hazard pelo lado direito da área e marcou um belo gol para abrir o marcador. Aos 32, o belga recebeu uma bola em profundidade pelo mesmo setor, mas finalizou para defesa com os pés de Gulácsi.
> Veja a tabela da Bundesliga
LÁ E CÁNo início da segunda etapa, o Dortmund seguiu imprimindo um ritmo forte e ampliou o marcador após Sancho receber passe pelo lado esquerdo, infiltrar na área, limpar a marcação e finalizar no cantinho. Aos 18, o RB Leipzig buscou iniciar uma reação com Klostermann cortando a diferença com gol de cabeça após cobrança de escanteio.
COM EMOÇÃOAos 32, Haidara encontrou Hwang em profundidade, o sul-coreano tocou para Dani Olmo não desperdiçar a oportunidade e tocar para o fundo das redes para empatar a partida. Aos 42, Sancho recebeu longo lançamento, invadiu a área do Leipzig, tabelo com Guerreiro e marcou um lindo gol para decretar a vitória do Dortmund.