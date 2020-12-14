Sem Haaland, Dortmund encara Werder Bremen; veja onde assistir

Crédito: Dortmund vive momento muito ruim e delicado no Campeonato Alemão (Reprodução / Twitter

Após sofrer uma goleada para o Stuttgart por 5 a 1 no último sábado, o Borussia Dortmund não tem tempo para pensar na derrota, pois viaja para enfrentar o Werder Bremen nesta terça-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. Os aurinegros serão comandados por Edin Terzic, auxiliar permanente do clube após a demissão de Lucien Favre no final de semana.

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Primeira coletiva

- É uma situação inacreditável. Estive no estádio pela primeira vez com nove anos e nunca pensei estar em tal posição aqui. É algo muito especial. A derrota no sábado doeu, mas mostramos coisas boas recentemente. Como treinador, você tem que cumprir certas funções e isso envolve emoção. Conversei com o time ontem. É importante para mim que a própria equipe expresse o que precisa ser trabalhado - afirmou Terzic.

Equilíbrio

Além do momento parecido na Bundesliga, uma vez que nenhuma das equipes vence um confronto há três rodadas, o retrospecto apresenta um confronto em que não há favoritos. Em 104 partidas pelo Campeonato Alemão, o Dortmund conseguiu sair vitorioso em 44 ocasiões, enquanto o Werder Bremen conseguiu triunfar 41 vezes.

FICHA TÉCNICAWerder Bremen x Borussia Dortmund

Data e hora: 15/12/2020, ÀS 16H30 (de Brasília)Local: Weserstadion, em Bremen (ALE)​Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:​WERDER BREMEN (Técnico: Florian Kohfeldt)​Pavlenka; Gross, Toprak e Friedl; Selassie, Mohwald, Eggestein e Augustinsson; Bittencourt e Schmidt; Sargent.

Desfalques: Fullkrug, Rashica e David Selke (machucados).

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)​Burki; Zagadou, Hummels e Akanji; Morey, Can, Witsel e Guerero; Sancho, Reyna e Reus.