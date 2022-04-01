Sem 'grupo da morte', Copa do Mundo do Qatar terá reencontros e duelo de campeãs mundiais

Na tarde desta sexta-feira, em Doha, os grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022 foram definidos. O sorteio, curiosamente, não proporcionou nenhum grupo da morte, mas trouxe alguns duelos que foram realizados na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e outros jogos históricos.A Seleção Brasileira, por exemplo, caiu no Grupo G, ao lado de Sérvia e Suíça, repetindo 2018, mas dessa vez com Camarões complementando a chave em vez da Costa Rica. A seleção africana, em sua última participação em Mundiais, em 2014, também caiu no grupo do Brasil.

DÉJÀ VU​Assim como a Seleção Brasileira, a França, atual campeã mundial, também vai reencontrar um antigo adversário na fase de grupos. Sorteada no Grupo D, os 'Le Bleus' encaram a Dinamarca, assim como foi em 2018, na Rússia.

Liderada por Lionel Messi, a Argentina terá o México no Grupo C. Nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, argentinos e mexicanos se enfrentaram na fase de oitavas de finais, e a seleção sul-americana levou a melhor nas duas oportunidades.

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Já Cristiano Ronaldo terá a chance de reescrever a história. O sorteio desta sexta-feira colocou Portugal no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e Coréia do Sul. Em 2014, os Lusos também caíram em um grupo com a seleção africana, venceram por 2 a 1, mas foram eliminados. Em 2018, Portugal e Uruguai fizeram um duelo fantástico nas oitavas de finais, e a Celeste eliminou os portugueses com uma vitória por 2 a 1.

O Uruguai, além de reencontrar Portugal, vai duelar novamente com a seleção de Gana, reeditando um dos grandes jogos da história das Copas. Em 2010, na África do Sul, a Celeste eliminou Gana nas quartas de finais, nos pênaltis, em jogo que ficou marcado pela 'defesa' de Suárez no último minuto da prorrogação.

JOGO GRANDEApesar do sorteio não criar um 'grupo da morte', Espanha e Alemanha serão responsáveis pelo jogo mais poderoso da primeira fase da Copa do Mundo. Juntas no Grupo E ao lado de Japão e do vencedor do playoff entre Costa Rica e Nova Zelândia.

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Além de ser o único duelo da fase de grupos entre duas seleções campeãs mundiais, o jogo reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Naquela oportunidade, a Espanha eliminou a Alemanha com um gol solitário de Puyol, e avançou até a final para conquistar seu primeiro título contra a Holanda.

MELHOR DO MUNDO FIFA X MELHOR DO MUNDO FRANCE FOOTBALLO sorteio, além de reservar reencontros entre seleções, proporcionou um duelo um tanto quanto curioso: Argentina e Polônia. A partida não carrega uma grande rivalidade entre as duas seleções, contudo, o jogo traz o duelo entre os dois melhores jogadores do mundo, segundo as maiores premiações. Eleito melhor jogador do mundo pela revista France Football, Lionel Messi terá pela frente Robert Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.