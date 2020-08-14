Sem Gilmar Dal Pozzo, Náutico recebe o CRB nos Aflitos

Crédito: Léo Lemos/CNC

Uma das partidas que compõem a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é o encontro entre Náutico e CRB, programado para às 19h do próximo sábado (15) no Estádio dos Aflitos em Recife.

E o time da casa terá uma ausência não apenas pensando no compromisso frente ao Regatiano, mas também necessária de uma reposição: o técnico Gilmar Dal Pozzo.

Depois de sua saída chegar a ser comentada até mesmo por outro integrante do clube, o agora ex-preparador físico Walter Grassmann, o clube oficializou nessa sexta a demissão do treinador que, em 2019, conquistou o título da Série C no comando do Timbu.