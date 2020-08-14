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Sem Gilmar Dal Pozzo, Náutico recebe o CRB nos Aflitos

Treinador que já havia se despedido dos atletas e demais integrantes do clube teve saída oficializada nessa sexta-feira (14)...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 16:51

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:51

Crédito: Léo Lemos/CNC
Uma das partidas que compõem a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é o encontro entre Náutico e CRB, programado para às 19h do próximo sábado (15) no Estádio dos Aflitos em Recife.
E o time da casa terá uma ausência não apenas pensando no compromisso frente ao Regatiano, mas também necessária de uma reposição: o técnico Gilmar Dal Pozzo.
Depois de sua saída chegar a ser comentada até mesmo por outro integrante do clube, o agora ex-preparador físico Walter Grassmann, o clube oficializou nessa sexta a demissão do treinador que, em 2019, conquistou o título da Série C no comando do Timbu.
Por outro lado, os desfalques que o treinador Marcelo Cabo já teve na última rodada da Série B seguem valendo para o confronto em Pernambuco. Assim, o lateral-esquerdo Igor, o zagueiro Ewerton Páscoa e o meio-campista Claudinei estão fora.

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