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Sem Gabriel Sara, veja como Rogério Ceni pode montar o meio-campo do São Paulo

Cria de Cotia fará cirurgia no tornozelo e não tem prazo para retorno. Elenco do Tricolor conta com diversas opções para a posição...
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2022 às 07:00

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 07:00

O São Paulo não poderá contar com o meio-campista Gabriel Sara, que fará uma cirurgia neste domingo (01) no tornozelo direito. Com isso, o LANCE! mostra as opções do técnico Rogério Ceni para escalar o meio-campo do Tricolor. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
Vale ressaltar que essa não será a primeira vez nesta temporada que o Tricolor não contará com Sara. Em março, o jogador sofreu uma lesão no mesmo tornozelo, contra o Palmeiras, e ficou afastado dos gramados por mais de um mês.
Na ocasião, o meio-campo foi formado por Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Sara. Quem ganhou espaço após a lesão de Sara foi Alisson. O camisa 12 passou a compor o meio-campo com o trio da base e foi bem em diversas partidas, principalmente na reta final do Paulistão. Foram cinco jogos seguidos como titular. Na função de armador, o São Paulo ainda conta com bons nomes, como o recém-chegado André Anderson e o jovem Talles, revelado na base. Outra opção seria tirar um homem do meio-campo preenchendo com mais um no setor de ataque, formando um trio.
Nessa posição, se encaixam jogadores como Nikão, Patrick e até mesmo Luciano e Rigoni, que têm mais mobilidade do que os recém-chegados. Resta saber como Ceni e sua comissão vão escalar o Tricolor para as próximas partidas.
Crédito: RogérioCenitemopçõesparaolugardeGabrielSara,lesionado(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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