Sem Gabriel Sara e com Carneiro favorito no ataque; São Paulo finaliza preparação para o Choque-Rei

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo finalizou a preparação para encarar o Palmeiras, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O técnico interino Marcos Vizolli não deve contar com o meia Gabriel Sara. Em recuperação de um estiramento na coxa, ele seguiu em tratamento no REFFIS e não participou do treinamento com o restante do elenco. Em compensação, Juanfran, Igor Gomes e Pablo voltam de suspensão.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO No entanto, o camisa nove deve ficar no banco de reservas. O uruguaio Gonzalo Carneiro treinou como titular e tem grandes chances de formar dupla com Luciano no ataque do Tricolor.

Com isso, uma provável escalação tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Carneiro (Pablo).