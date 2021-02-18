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Sem Gabriel Sara e com Carneiro favorito no ataque; São Paulo finaliza preparação para o Choque-Rei

Meia ainda trata de estiramento na coxa e ficou no REFFIS em tratamento. Gonzalo Carneiro deve ser titular no clássico, formando dupla de ataque com Luciano...
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Publicado em 

18 fev 2021 às 18:57

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:57

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo finalizou a preparação para encarar o Palmeiras, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O técnico interino Marcos Vizolli não deve contar com o meia Gabriel Sara. Em recuperação de um estiramento na coxa, ele seguiu em tratamento no REFFIS e não participou do treinamento com o restante do elenco. Em compensação, Juanfran, Igor Gomes e Pablo voltam de suspensão.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO No entanto, o camisa nove deve ficar no banco de reservas. O uruguaio Gonzalo Carneiro treinou como titular e tem grandes chances de formar dupla com Luciano no ataque do Tricolor.
Com isso, uma provável escalação tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Carneiro (Pablo).
O São Paulo é o quarto colocado, com 62 pontos, sete pontos atrás do Internacional, líder da competição, e ainda busca o título. Para isso precisa vencer os três jogos que faltam e ainda torcer para uma combinação de resultados na reta final do Brasileirão.

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