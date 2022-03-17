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Sem folgas e perto do fim da fase de grupos do Paulista, São Paulo divulga programação

Equipe se prepara para enfrentar o Botafogo-SP, mesmo já classificada para as quartas de final do campeonato...
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Publicado em 

17 mar 2022 às 20:26

Publicado em 17 de Março de 2022 às 20:26

São Paulo definiu sua programação até o próximo domingo (20). A equipe se prepara para enfrentar o Botafogo-SP, ainda pela fase de grupos do Paulistão 2022. Porém, o Tricolor paulista já garantiu sua classificação antecipada para as quartas de finais da competição. Sem folgas, a equipe já voltará a se apresentar no domingo, dia seguinte ao jogo.VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULOSexta-feira (18/03)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Sábado (19/03)
16 horasSão Paulo x BotafogoCampeonato Paulista - 12ª RodadaEstádio do Morumbi
Domingo (20/03)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Crédito: SãoPaulodivulgaprogramaçãoatédomingo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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