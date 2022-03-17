Sem folgas e perto do fim da fase de grupos do Paulista, São Paulo divulga programação

São Paulo definiu sua programação até o próximo domingo (20). A equipe se prepara para enfrentar o Botafogo-SP, ainda pela fase de grupos do Paulistão 2022. Porém, o Tricolor paulista já garantiu sua classificação antecipada para as quartas de finais da competição. Sem folgas, a equipe já voltará a se apresentar no domingo, dia seguinte ao jogo.VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULOSexta-feira (18/03)