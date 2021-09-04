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futebol

Sem folga! Calleri faz treino físico no CT do São Paulo neste sábado

Atacante trabalhou ao lado de Gabriel, Benítez, Rigoni e Marquinhos. Restante do elenco está de folga neste fim de semana, já que o Tricolor não joga...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 12:31
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
Apesar da folga do elenco neste final de semana, o sábado foi de treino para o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo. Ele participou de um treino físico no CT da Barra Funda ao lado de Gabriel, Benitez, Rigoni e Marquinhos.Calleri chegou no Brasil na última quinta-feira, quando conheceu o centro de treinamento e conversou com os jogadores e a comissão técnica. Ele deve ser apresentado na próxima quarta-feira (8), depois do feriado.
O atacante tentará repetir o desempenho de sua primeira passagem pelo São Paulo, quando marcou 16 gols em 31 jogos, na temporada de 2016.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que o argentino não atua há quatro meses e precisará readquirir a melhor forma física para estar à disposição da comissão técnica. Ele deve começar a trabalhar no campo com os restante dos jogadores na semana que vem.

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