Sem folga! Calleri faz treino físico no CT do São Paulo neste sábado

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

Apesar da folga do elenco neste final de semana, o sábado foi de treino para o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo. Ele participou de um treino físico no CT da Barra Funda ao lado de Gabriel, Benitez, Rigoni e Marquinhos.Calleri chegou no Brasil na última quinta-feira, quando conheceu o centro de treinamento e conversou com os jogadores e a comissão técnica. Ele deve ser apresentado na próxima quarta-feira (8), depois do feriado.

O atacante tentará repetir o desempenho de sua primeira passagem pelo São Paulo, quando marcou 16 gols em 31 jogos, na temporada de 2016.