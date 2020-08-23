Sem estreias de PSG e Lyon, Francês tem Nimes como líder nacional

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O Campeonato Francês retornou na última sexta-feira, com o empate entre Bordeaux e Nantes, e terminou neste domingo com a vitória do Nice sobre o Lens por 2 a 1. A primeira rodada não contou com Paris Saint-Germain e Lyon devido ao envolvimento das equipes em fases avançadas da Liga dos Campeões. O Olympique de Marseille também teve jogo adiado por conta de casos de Covid-19 no elenco.

O grande duelo do final de semana foi entre Lille e Rennes, o 4º e o 3º colocado na última temporada, respectivamente. A partida terminou empatada por 1 a 1 em um confronto duro e com duas expulsões, uma para cada lado. A da presença dos brasileiros Luiz Araújo, pelo time mandante, e de Raphinha pelo clube visitante não foi suficiente para que eles brilhassem no regresso da Ligue 1.

O Monaco também decepcionou e empatou em casa contra o Reims por 2 a 2. Com apenas sete partidas sendo realizadas, o Nimes foi o grande destaque do retorno ao aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Stade Brestois e é o líder momentâneo da competição. Angers e Lorient-Bretagne Sud também venceram seus duelos.