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Sem estreias de PSG e Lyon, Francês tem Nimes como líder nacional

Grande jogo da primeira rodada entre Lille e Rennes terminou empatado e com um expulso para cada lado. Nice confirma favoritismo e vence, enquanto Nimes goleia em casa...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 14:15

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:15

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
O Campeonato Francês retornou na última sexta-feira, com o empate entre Bordeaux e Nantes, e terminou neste domingo com a vitória do Nice sobre o Lens por 2 a 1. A primeira rodada não contou com Paris Saint-Germain e Lyon devido ao envolvimento das equipes em fases avançadas da Liga dos Campeões. O Olympique de Marseille também teve jogo adiado por conta de casos de Covid-19 no elenco.
O grande duelo do final de semana foi entre Lille e Rennes, o 4º e o 3º colocado na última temporada, respectivamente. A partida terminou empatada por 1 a 1 em um confronto duro e com duas expulsões, uma para cada lado. A da presença dos brasileiros Luiz Araújo, pelo time mandante, e de Raphinha pelo clube visitante não foi suficiente para que eles brilhassem no regresso da Ligue 1.
O Monaco também decepcionou e empatou em casa contra o Reims por 2 a 2. Com apenas sete partidas sendo realizadas, o Nimes foi o grande destaque do retorno ao aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Stade Brestois e é o líder momentâneo da competição. Angers e Lorient-Bretagne Sud também venceram seus duelos.
A segunda rodada volta a acontecer na sexta-feira entre Lyon e Dijon, enquanto o PSG tem partida marcada para o sábado diante do Lens fora de casa. O Campeonato Francês, que foi interrompido de forma precoce, é a primeira grande liga europeia a retomar a nova temporada desde a paralisação por conta do novo coronavírus.

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