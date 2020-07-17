Sem espaço, zagueiro Dedé rescinde contrato com o Vitória

Se no começo da semana o Vitória anunciou o meia-atacante Mateusinho, nesta quinta-feira o Leão colocou um ponto final na trajetória do zagueiro Dedé, que não estava nos planos da comissão técnica.Em 2020, o defensor disputou apenas três jogos pelo Leão do Barradão ao longo do ano e na reformulação do time para a sequência da temporada foi descartado por Pivetti.
Contratado junto ao Santos-AP, o zagueiro disputou apenas dez partidas no total e não vai deixar saudades.
Calendário
A partir da próxima quarta-feira, o Vitória retoma o calendário profissional com a Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória terá pela frente a Copa do Brasil e Série B.