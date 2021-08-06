Sem espaço, Pinares encaminha saída do Grêmio

Crédito: César Pinares rendeu pouco no Grêmio e vai atuar na Turquia (Lucas Uebel/Grêmio

Contratado na temporada passada a pedido de Renato Gaúcho, César Pinares desembarcou no Grêmio, mas não conseguiu se firmar no time principal.

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No momento atual, o meia chileno pouco participa com Luiz Felipe Scolari e deu a liberação ao staff para acertar com outro clube.

Nesta sexta-feira, a informação do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, é que Pinares está com tudo encaminhado para defender o Altay Spor-TUR.

O acordo entre Pinares e o time do Velho Continente será de duas temporadas e ele está liberado não atuar mais no Tricolor.