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futebol

Sem espaço, Pinares encaminha saída do Grêmio

Meio-campista tem sido pouco aproveitado com Luiz Felipe Scolari e vai atuar na Turquia...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:37
Crédito: César Pinares rendeu pouco no Grêmio e vai atuar na Turquia (Lucas Uebel/Grêmio
Contratado na temporada passada a pedido de Renato Gaúcho, César Pinares desembarcou no Grêmio, mas não conseguiu se firmar no time principal.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento atual, o meia chileno pouco participa com Luiz Felipe Scolari e deu a liberação ao staff para acertar com outro clube.
Nesta sexta-feira, a informação do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, é que Pinares está com tudo encaminhado para defender o Altay Spor-TUR.
O acordo entre Pinares e o time do Velho Continente será de duas temporadas e ele está liberado não atuar mais no Tricolor.
Desde a sua chegada, o meio-campista chileno participou de 26 partidas e anotou apenas dois gols, números bem abaixo do esperado.

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