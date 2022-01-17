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futebol

Sem espaço no United, Martial entra na mira de gigante clube italiano

Atacante não tem recebido oportunidades e sequer foi relacionado para o último jogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 14:46

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:46

Sem oportunidades no Manchester United, o atacante Anthony Martial deve deixar o clube inglês na próxima janela de transferências. De acordo com o portal italiano 'Calciomercato', a Juventus quer um reforço para o ataque e estuda fazer uma proposta pelo jogador francês de 26 anos.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
Ainda segundo o veículo italiano, Newcastle, Sevilla e Barcelona também monitoram a situação do atacante, mas a Juventus está na liderança na corrida pelo jogador. A situação de Martial, que já era ruim com Ole Gunnar Solskjaer, piorou com a chegada de Ralf Rangnick. O técnico sequer tem relacionado o francês para os jogos.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
Desde 2015 no Manchester United, Martial passou por momentos bons e ruins na equipe. Fez grandes temporadas em 2015/2016 e 2019/2020, mas nas duas últimas épocas mal entrou em campo. Revelado pelo Lyon, passou também pelo Monaco, antes de chegar aos Red Devils, onde conquistou quatro títulos.
Crédito: MartialnãoestánosplanosdotécnicoRalfRangnick(MICHAELSTEELE/POOL/AFP

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