Sem espaço no United, Martial entra na mira de gigante clube italiano

Sem oportunidades no Manchester United, o atacante Anthony Martial deve deixar o clube inglês na próxima janela de transferências. De acordo com o portal italiano 'Calciomercato', a Juventus quer um reforço para o ataque e estuda fazer uma proposta pelo jogador francês de 26 anos.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

Ainda segundo o veículo italiano, Newcastle, Sevilla e Barcelona também monitoram a situação do atacante, mas a Juventus está na liderança na corrida pelo jogador. A situação de Martial, que já era ruim com Ole Gunnar Solskjaer, piorou com a chegada de Ralf Rangnick. O técnico sequer tem relacionado o francês para os jogos.

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Desde 2015 no Manchester United, Martial passou por momentos bons e ruins na equipe. Fez grandes temporadas em 2015/2016 e 2019/2020, mas nas duas últimas épocas mal entrou em campo. Revelado pelo Lyon, passou também pelo Monaco, antes de chegar aos Red Devils, onde conquistou quatro títulos.