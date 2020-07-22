Sem espaço no Real Madrid, Jovic pode se transferir para o Monaco

Contratado pelo Real Madrid no início da temporada, o atacante Luka Jovic já pode estar de saída do clube espanhol. De acordo com informações do jornal "Marca", o atleta pode defender as cores do Monaco na próxima temporada.
Jovic não conseguiu se destacar com a camisa merengue e nas vezes em que recebeu oportunidade pelo técnico Zinédine Zidane o jogador não foi bem. Além das fracas atuações, pesam contra o atleta as sequentes lesões que teve na temporada e também a grande fase vivida por Karim Benzema.
A contratação teria sido um pedido de Niko Kovac, novo treinador do clube do principado, que comandou Jovic no Eintracht Frankfurt, clube onde o sérvio teve grande destaque.
Luka Jovic chegou ao Real Madrid em junho de 2019, após marcar 17 gols no Campeonato Alemão. O clube espanhol pagou 70 milhões de euros (R$ 306 milhões à época) na transferência.