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futebol

Sem espaço no Real Madrid, Isco atrai o interesse de Juventus e Milan

Jogador de 28 anos tem contrato com o atual campeão espanhol até junho de 2022, mas já considera uma saída na janela de transferências de inverno, em janeiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 14:26

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:26

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O meio-campista Isco não vive momentos de prestígio com o técnico Zinédine Zidane e pode deixar o Real Madrid em breve. Titular em apenas três jogos na temporada, o espanhol atrai o interesse do futebol italiano e pode receber uma proposta na janela de inverno, no mês de janeiro.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholDe acordo com informações do "Calciomercato", Juventus e Milan têm interesse no jogador e prometem brigar por sua contratação. O principal entrave no momento é o alto salário que o meia recebe na capital espanhola, que gira em torno dos 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões na cotação atual).
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
Ainda segundo o portal, quem monitora a situação à distância é Everton, da Inglaterra. Após fazer negócio com os Blancos na última janela e anunciar a contratação de James Rodríguez a pedido de Carlo Ancelotti, os Toffees, mais uma vez com o aval do treinador, pensam no nome do camisa 22.

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