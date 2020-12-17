Sem espaço no Real Madrid, Isco atrai o interesse de Juventus e Milan

O meio-campista Isco não vive momentos de prestígio com o técnico Zinédine Zidane e pode deixar o Real Madrid em breve. Titular em apenas três jogos na temporada, o espanhol atrai o interesse do futebol italiano e pode receber uma proposta na janela de inverno, no mês de janeiro.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholDe acordo com informações do "Calciomercato", Juventus e Milan têm interesse no jogador e prometem brigar por sua contratação. O principal entrave no momento é o alto salário que o meia recebe na capital espanhola, que gira em torno dos 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões na cotação atual).
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Ainda segundo o portal, quem monitora a situação à distância é Everton, da Inglaterra. Após fazer negócio com os Blancos na última janela e anunciar a contratação de James Rodríguez a pedido de Carlo Ancelotti, os Toffees, mais uma vez com o aval do treinador, pensam no nome do camisa 22.