Sem espaço no Napoli, Fernando Llorente entra na mira do Atlético de Madrid

Depois da lesão de Diego Costa e da inconstância de Luis Suárez, o Atlético de Madrid procura mais um reforço para o seu setor ofensivo. De acordo com o "Sportmole", o alvo é Fernando Llorente, do Napoli.Aos 35 anos, Llorente ainda não atuou nesta temporada. Ele foi relacionado para apenas uma das oito partidas que o clube italiano disputou, mas sequer entrou em campo.
O Atlético de Madrid não tem um atacante com esse perfil, que faça o pivô, se posicione entre os defensores e ganhe bolas aéreas. Llorente, que está desde 2019 no Napoli, poderia chegar no final da temporada à custo zero.