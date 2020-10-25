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futebol

Sem espaço no Manchester United, Rojo vira alvo do Sheffield United

O técnico Chris Wilder acredita que o argentino seria
um grande reforço para o setor defensivo do clube...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 14:25

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:25

Crédito: AFP
Sem receber chances no Manchester United há algum tempo, Marcos Rojo pode deixar os Red Devils. De acordo com o "The Sun", o argentino é alvo do Sheffield United, que busca um empréstimo do zagueiro.Chris Wilder, treinador do Sheffield, acredita que o argentino seria um grande reforço para o setor defensivo do clube e espera que a direção consiga contratá-lo. Como não faz parte dos planos do Manchester United, Rojo não deve ter problemas para deixar os Red Devils.
Contratado pelo Manchester United em 2014, Rojo atuou em 122 partidas pelos Red Devils, marcou dois gols e deu quatro assistências. Na última temporada, o zagueiro esteve emprestado ao Estudiantes.

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