Sem espaço no Manchester United, Rojo vira alvo do Sheffield United

Sem receber chances no Manchester United há algum tempo, Marcos Rojo pode deixar os Red Devils. De acordo com o "The Sun", o argentino é alvo do Sheffield United, que busca um empréstimo do zagueiro.Chris Wilder, treinador do Sheffield, acredita que o argentino seria um grande reforço para o setor defensivo do clube e espera que a direção consiga contratá-lo. Como não faz parte dos planos do Manchester United, Rojo não deve ter problemas para deixar os Red Devils.