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futebol

Sem espaço no Manchester City, Zinchenko vira alvo da Lazio

Jogador não tem atuado com frequência na equipe inglesa e pode se mudar para a capital italiana. Proposta será de empréstimo com opção de compra em R$ 130 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 14:43

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 14:43

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
O lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko pode estar de saída do Manchester City. Com pouco espaço no time comando por Pep Guardiola, o ucraniano virou alvo da Lazio e os italianos podem fazer uma proposta ainda na janela de transferências do inverno europeu.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDe acordo com informações do portal "La Lazio Siamo Noi", o clube da capital do País da Bota estuda oferecer um empréstimo ao Manchester City pelo jogador até o fim da atual temporada, com uma opção de compra estabelecida em 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual).
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Meio-campista de origem, Zinchenko tem atuado na lateral-esquerda do clube inglês há algumas temporadas. Na época atual, porém, o jogador de 24 anos entrou em campo apenas sete vezes.

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