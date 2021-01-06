Sem espaço no Manchester City, Zinchenko vira alvo da Lazio

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

O lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko pode estar de saída do Manchester City. Com pouco espaço no time comando por Pep Guardiola, o ucraniano virou alvo da Lazio e os italianos podem fazer uma proposta ainda na janela de transferências do inverno europeu.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDe acordo com informações do portal "La Lazio Siamo Noi", o clube da capital do País da Bota estuda oferecer um empréstimo ao Manchester City pelo jogador até o fim da atual temporada, com uma opção de compra estabelecida em 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual).

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