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futebol

Sem espaço no elenco, Cruzeiro indica que não aproveitará o zagueiro Paulo

O jovem defensor, deverá ser emprestado para algum clube.  O staff do jogador já está ciente da situação e deve buscar uma alternativa para o atleta...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:42
Crédito: Paulo tem sido pouco aproveitado por Felipe Conceição e deve ser emprestado-(Divulgação/Cruzeiro
O zagueiro Paulo, do Cruzeiro, que começou a temporada como uma das esperanças da defesa celeste, pode iniciar o processo de reformulação do elenco cinco estrelas. O jogador deve ser envolvido em uma negociação para emprestar o defensor, de 19 anos, cria da base cruzeirense. A diretoria de futebol celeste, encabeçada por André Mazzuco, está em contato com o staff de Paulo sobre a possibilidade de saída do jogador, pois está com pouco espaço no elenco cinco estrelas. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal Deus me Dibre e confirmada pelo L!. Paulo tem contrato com o Cruzeiro até 2023. O maior indício de que Paulo pode sair da Toca da Raposa é não ser nem relacionado por Felipe Conceição. O zagueiro não esteve no grupo que participou dos seguintes jogos: América-RN, pela Copa do Brasil, Atlético-MG, Pouso Alegre, Patrocinense e nas semifinais do Campeonato Mineiro, diante do América-MG. Paulo está no Cruzeiro desde 2015, sendo promovido ao profissional em 2020, atuando inclusive em jogos da Série B. Sua estreia no time principal foi contra o Sampaio Corrêa e também foi titular na última rodada da competição, quando começou jogando contra o Paraná. Por enquanto não há propostas pelo jogador, apesar do Cruzeiro sinalizar que não deve aproveitá-lo no elenco para o restante do ano.

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