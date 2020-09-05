Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem espaço no Barcelona, Rafinha pode ser reforço do Leeds United

Meio-campista brasileiro não será utilizado Ronald Koeman e pode atuar junto com seu primo Rodrigo Moreno, que é o novo reforço do clube inglês...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 14:58
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após uma temporada emprestado ao Celta de Vigo, o brasileiro Rafinha Alcântara pode deixar a Espanha em definitivo e rumar à Terra da Rainha. De acordo com informações do jornal "Sport", o meio-campista atrai o interesse do Leeds United, que acabou de voltar à primeira divisão.O novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, não pretende utilizar o jogador na próxima temporada, mas o clube espanhol espera fazer caixa com o atleta. De acordo com o portal, os catalães desejam, pelo menos, 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) para vender o brasileiro.
Caso se transfira ao time de Marcelo 'El Loco' Bielsa, Rafinha terá um companheiro bastante conhecido. Recentemente o Leeds anunciou a contratação do atacante Rodrigo Moreno, que é seu primo. Além de Rodrigo, Thiago Alcântara, seu irmão, pode deixar o Bayern e acertar com um clube inglês, com Liverpool e Manchester United brigando pelo espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados