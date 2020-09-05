Sem espaço no Barcelona, Rafinha pode ser reforço do Leeds United

Após uma temporada emprestado ao Celta de Vigo, o brasileiro Rafinha Alcântara pode deixar a Espanha em definitivo e rumar à Terra da Rainha. De acordo com informações do jornal "Sport", o meio-campista atrai o interesse do Leeds United, que acabou de voltar à primeira divisão.O novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, não pretende utilizar o jogador na próxima temporada, mas o clube espanhol espera fazer caixa com o atleta. De acordo com o portal, os catalães desejam, pelo menos, 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) para vender o brasileiro.
Caso se transfira ao time de Marcelo 'El Loco' Bielsa, Rafinha terá um companheiro bastante conhecido. Recentemente o Leeds anunciou a contratação do atacante Rodrigo Moreno, que é seu primo. Além de Rodrigo, Thiago Alcântara, seu irmão, pode deixar o Bayern e acertar com um clube inglês, com Liverpool e Manchester United brigando pelo espanhol.