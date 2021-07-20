Sem emoções, Londrina e Confiança empatam pela Série B

Crédito: Divulgação/Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Nesta terça-feira (20) Londrina e Confiança fizeram um jogo sem grandes emoções no Estádio do Café. As melhores chances dos mandantes foram em cruzamentos e os visitantes chegaram com perigo com o estreante Tiago Reis. Mas ambos não conseguiram balançar as redes.

Com o resultado, as equipes permanecem na zona de rebaixamento da Série B, os sergipanos tem 10 pontos, enquanto isso, os paranaenses estão com nove na lanterna.

Tubarão melhor, Azulino mais perigoso

O Londrina começou com as rédeas da partida, com troca de passes no ataque, mas sem tanta profundidade. A melhor chance nos primeiros 15 minutos, foi de Tiago Reis, em chute de fora da área que não assustou o goleiro César.

Mais tarde, novamente os visitantes apareceram com ótima oportunidade. Daniel Penha cobrou falta na área e Serginho, livre, cabeceou para fora, com perigo. Logo depois, o Tubarão apareceu na frente com grande cabeceio de Tárik e defesa espetacular de Rafael Santos.

Aos 31', Neto Berola apareceu na esquerda, foi para o meio e chutou bem, mas César interviu. Em suma, o duelo ficou sem grandes chances na reta final. Na reta final, Isaque teve uma boa oportunidade após cruzamento de Juba, mas em cima de César.

Jogo sem muitos perigos

Na segunda etapa, o duelo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa. Sem grandes chances e com muitos cartões amarelos distribuídos. O Londrina tinha a posse de bola, mas não levava perigo. Enquanto isso, o Confiança também não projetava chegar ao ataque com perigo.

Um lance perigoso aconteceu somente aos 20 minutos, com Tiago Reis batendo falta colocado, bonito, mas César defendeu. Novamente, o camisa 9 dos visitantes chegou com perigo, após belo lance de Neto Berola, a bola sobrou para ele, que tirou muito do goleiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDALONDRINA 0 x 0 CONFIANÇALocal: Estádio do Café, Londrina-PRData/horário: 20 de julho de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Assistente 1: Edson Antonio de Sousa (GO)Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (GO)Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)Gols:Cartões amarelos: Luiz Henrique, Lucas Costa, Dalton, Alisson Safira, Marcio Fernandes (técnico), Tárik, Wilker e Celsinho (Londrina), Victor Sallinas e Jhemerson (Confiança)

LONDRINA: César; Ricardo Luz, Marcondes, Lucas Costa e Luiz Henrique (Danilo 42'/2T); Tárik (Gabriel Furtado 42'/2T), Matheus Bianqui (Marcelo Freitas 20'/2T) e Celsinho. Douglas Santos (Junior Pirambu 20'/2T), Tiago Orobó (Felipe - Intervalo) e Alisson Safira. Técnico: Márcio Fernandes.