Sem Douglas Costa, São Paulo foca na contratação de Soteldo

As negociações do São Paulo com os atacantes Douglas Costa e Soteldo seguem dando o que falar. Na última quinta-feira (06), as conversas com o jogador do Grêmio se complicaram, muito por conta dos altos salários e do desejo de Douglas de permanecer no Grêmio. Agora, o foco da diretoria são-paulina parece estar em Soteldo. O venezuelano, que está no Toronto interessa ao Tricolor, que enviou uma proposta de empréstimo por um ano com valor de compra fixado. Essa é considerada a última cartada pelo jogador. Os próximos dias podem ser de novidades nas conversas.