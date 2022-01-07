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Sem Douglas Costa, São Paulo foca na contratação de Soteldo

Negociação com atacante do Grêmio não vai acontecer e Tricolor agora busca última cartada pelo atacante venezuelano, que está jogando no Toronto...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 06:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 06:00

As negociações do São Paulo com os atacantes Douglas Costa e Soteldo seguem dando o que falar. Na última quinta-feira (06), as conversas com o jogador do Grêmio se complicaram, muito por conta dos altos salários e do desejo de Douglas de permanecer no Grêmio. Agora, o foco da diretoria são-paulina parece estar em Soteldo. O venezuelano, que está no Toronto interessa ao Tricolor, que enviou uma proposta de empréstimo por um ano com valor de compra fixado. Essa é considerada a última cartada pelo jogador. Os próximos dias podem ser de novidades nas conversas.
Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.Atualmente com 24 anos, ele marcou quatro gols e distribuiu seis assistências em 25 jogos no Toronto FC. Nesta janela de transferências, o Tricolor já acertou com o lateral-direito Rafinha e com o goleiro Jandrei.
Crédito: SãoPauloaindabuscaacontrataçãodeSoteldo(Foto:TorontoFC

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