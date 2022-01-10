Sem Douglas Costa, elenco do Grêmio inicia a pré-temporada

Fim das férias no Grêmio. Nesta segunda-feira, o elenco comandado por Vagner Mancini compareceu ao CT Luis Carvalho para iniciar a pré-temporada.

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Como não poderia ser diferente, o dia teve testes de Covid-19 e um bate-papo entre elenco, comissão técnica e diretoria.

Diego Souza

Remanescente do ano passado, Diego Souza compareceu ao CT do Grêmio com o cabelo amarelo e chamou a atenção dos companheiros.

Infectados

De acordo com o Grêmio, Douglas Costa, Rodrigues, Jhonata Robert, Campaz e Michel não se apresentaram por testarem positivo no exame de Covid-19. Enquanto isso, Victor Bobsin e Villasanti foram poupados devido os sintomas gripais.