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futebol

Sem Douglas Costa, elenco do Grêmio inicia a pré-temporada

Atacante e outros quatro atletas testaram positivo para Covid-19 e não se juntaram ao grupo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 18:29

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:29

Fim das férias no Grêmio. Nesta segunda-feira, o elenco comandado por Vagner Mancini compareceu ao CT Luis Carvalho para iniciar a pré-temporada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Como não poderia ser diferente, o dia teve testes de Covid-19 e um bate-papo entre elenco, comissão técnica e diretoria.
Diego Souza
Remanescente do ano passado, Diego Souza compareceu ao CT do Grêmio com o cabelo amarelo e chamou a atenção dos companheiros.
Infectados
De acordo com o Grêmio, Douglas Costa, Rodrigues, Jhonata Robert, Campaz e Michel não se apresentaram por testarem positivo no exame de Covid-19. Enquanto isso, Victor Bobsin e Villasanti foram poupados devido os sintomas gripais.
Crédito: ElencodoGrêmioseapresentouparaapré-temporada(LucasUebel/Grêmio

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