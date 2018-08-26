Sem dificuldades, Serra passa fácil pelo Linhares no Robertão

O Serra entrou em campo neste sábado (25) com uma missão definida: se recuperar do tropeço para o São Mateus na rodada passada da Copa Espírito Santo. Dito e feito. Com boa participação do setor ofensivo, o Tricolor Serrano passou fácil pelo Linhares e venceu por 3 a 0 na tarde deste sábado (25), no Robertão, em partida válida pela sexta rodada da competição. De quebra, o Serra retornou à liderança do Grupo A, com os mesmos dez pontos do Real Noroeste, que na rodada perdeu para o sport por 1 a 0.

Rael anotou o terceiro gol da tranquila vitória do Tricolor Serrano Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/es

O JOGO

Precisando se recuperar do tropeço, o Serra logo mostrou que queria a vitória. Com mais volume de jogo, o Tricolor Serrano dominava as ações, mas não chegava ao gol do Linhares. Aos 36 minutos, porém, não teve jeito. Em cobrança de escanteio de Emílio, o zagueiro Marquinhos subiu no terceiro andar e testou firme para abrir o placar. Pouco depois o defensor quase ampliou, mas parou no goleiro linharense.

Na volta do intervalo o Serra quase ampliou com Igor, mas Wemerson fez bela defesa. Pouco depois o Linhares assustou com Alan Patrik, que não completou boa trama ofensiva. Aos 22 não teve jeito. Emílio recebeu na entrada da área e chutou firme para ampliar e dar tranquilidade aos mandantes.

Com Linhares já sem forças para reagir, coube a Rael fechar o caixão. O atacante escorou cruzamento de Betinho e a bola morreu mansa no gol do rival, aos 31 minutos.

Nos minutos finais o Serra ainda perdeu chances de transformar o placar em goleada, mas o resultado foi suficiente para trazer de volta a tranquilidade ao time do Robertão.

Na próxima rodada o Serra estará de folga enquanto o Linhares mede forças com o Real Noroeste, no próximo sábado (01), em Águia Branca.

SERRA 3 X 0 LINHARES

Serra: Walter, Gilmar Baiano, Marquinhos, Euller e Yuri Pertel; Caetano, Betinho, Igor e Emílio (Zidane); Diego Alves (Jhoninha) e Rael (Negueba). Téc: Wallace Pessanha (interino).

Linhares: Wemerson, Magno Carioca, Lucas Ribeiro, João Marcos e Matheus Eduardo; Pedro Henrique, Adauto Zunti (Thiago Ivo), Eliezer e Bruno Xavier; Walafi Cocudo (Chagas) e Alan Patrik (Matheus Oliveira). Téc: Yupi Silva.

Gols: Marquinhos, aos 36 minutos do 1º tempo. Emílio, aos 22, e Rael aos 31 minutos do 2º tempo.

Arbitragem: Luciano Soledade (FES)