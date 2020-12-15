Sem dificuldades, Cuiabá derrota o Oeste fora de casa

Crédito: Asscom Dourado

Na Arena Barueri, o Cuiabá venceu o Oeste por 2 a 0. Com o resultado, o Dourado chegou aos 47 pontos, na 3ª colocação. O Rubrão é o lanterna, com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Oeste recebe o Vitória, em São Paulo. O Cuiabá encara o Operário-PR, na Arena Pantanal.

O confronto

O Oeste começou o duelo em cima, mas faltou criatividade na hora de concluir as jogadas. Quando o Cuiabá teve a chance não desperdiçou. Elton recebeu de Felipe Marques, invadiu a grande área e tocou na saída do goleiro, 1 a 0.

O gol deu tranquilidade ao Dourado, que por muito pouco não ampliou. Pierini soltou uma bomba de fora da área e assustou Caíque França.

>TABELA SÉRIE B

Na etapa final o Oeste tentou sair em busca do empate, mas novamente pecou na hora das finalizações. Melhor para o Cuiabá, que teve a bola do jogo com Felipe Marques. Porém, o chute cruzado saiu pela linha de fundo.

A melhor chance do Rubrão veio aos 24 minutos. Pedrinho recebeu de Fábio e bateu forte. A bola pegou na trave e deixou o grito de gol preso na garganta.