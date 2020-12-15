Sem dificuldades, Cuiabá derrota o Oeste fora de casa

Na Arena Barueri, o Cuiabá venceu o Oeste por 2 a 0. Com o resultado, o Dourado chegou aos 47 pontos, na 3ª colocação. O Rubrão é o lanterna, com 16 pontos.
Na próxima rodada, o Oeste recebe o Vitória, em São Paulo. O Cuiabá encara o Operário-PR, na Arena Pantanal.
O confronto
O Oeste começou o duelo em cima, mas faltou criatividade na hora de concluir as jogadas. Quando o Cuiabá teve a chance não desperdiçou. Elton recebeu de Felipe Marques, invadiu a grande área e tocou na saída do goleiro, 1 a 0.
O gol deu tranquilidade ao Dourado, que por muito pouco não ampliou. Pierini soltou uma bomba de fora da área e assustou Caíque França.
>TABELA SÉRIE B
Na etapa final o Oeste tentou sair em busca do empate, mas novamente pecou na hora das finalizações. Melhor para o Cuiabá, que teve a bola do jogo com Felipe Marques. Porém, o chute cruzado saiu pela linha de fundo.
A melhor chance do Rubrão veio aos 24 minutos. Pedrinho recebeu de Fábio e bateu forte. A bola pegou na trave e deixou o grito de gol preso na garganta.
O Cuiabá matou o duelo na casa dos 31 minutos. Yago arriscou, a bola desviou na defesa e caiu nos pés de Jenison. Com tranquilidade, o atacante só deslocou o goleiro e ampliou.