Sem dificuldades, Brusque atropela o Confiança e mira o G-4 da Série B

Antes do início do jogo, apenas a vitória interessava para Brusque e Confiança, pela 15ª rodada do Brasileirão Série B, no estádio Augusto Bauer. Porém, já com a bola rolando, quem se deu melhor foram os catarinenses. A equipe da casa, por sua vez, não tomou conhecimento do adversário e, ainda no primeiro tempo, fechou a conta em 3 a 0, resultado esse que fez o Quadricolor subir na classificação.
Sendo assim, o time comandado por Jerson Testoni chegou aos 23 pontos, chegando ao 6º lugar na tabela. Já a equipe comandada por Zé Carlos Leal, poir conta de mais um revés, manteve-se na lanterna com seus 10 pontos somados. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSINÍCIO DE JOGO COM POUCAS CHANCES
Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Confiança, logo nos primeiros movimentos, tratou de ir pra cima do adversário. Em seu campo de ataque, aos 2 minutos, Daniela Paulista, pegando rebote na jogada, acabou chutando para fora passando ao lado do gol defendido por Zé Carlos.
No entanto, o Brusque não ficou para trás e resolveu devolver na mesma moeda. Minutos depois, aos 7, Thiago Alagoano até tentou surpreender Rafael Santos, porém o camisa 1 acabou levando a melhor no lance evitando o tento dos mandantes.
BRUSQUE MELHORA E ABRE O PLACAR
Tentando ditar o ritmo em campo, a equipe comandada por Jerson Testoni passou a diminuir os espaços para o Dragão. Sendo assim, após chute de Zé Carlos, de seu campo de defesa, a bola acabou chegando para Garcez que, por sua vez, dividiu com Rafael Santos dentro da área, com a arbitragem marcando um pênalti no lance.
Na cobrança, Thiago Alagoano, deslocando o arqueiro na batida, abriu a contagem no Augusto Bauer, aos 23 minutos, com direito a muita comemoração do atacante.
DONOS DA CASA APROVEITAM O MOMENTO E AMPLIAM
Com o relógio caminhando para o fim da etapa inicial, o Brusque, mais tranquilo na partida, conseguiu ampliar aos 37, novamente com ele, Thiago Alagoano. Aproveitando erro do zagueiro Isaque, que acabou recuando mal para Rafael, Alex Ruan conseguiu roubar a bola, tirar o arqueiro da jogada, e cruzar para o camisa 10, sem marcação, apenas ter o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
E não parou por aí. Minutos depois, aos 41, foi a vez de Garcez deixar o dele. Colocando na frente, o meia conseguiu levar vantagem no lance com Isaque, que havia errado anteriormente, ficando cara a cara com Rafael só tendo o trabalho de mandar para o fundo das redes. Bruscão 3 a 0.
CONFIANÇA VAI PARA O TUDO OU NADA NA SEGUNDA ETAPA
Com uma ampla desvantagem no marcador, o técnico Zé Carlos Leal, na esperança de conseguir reverter a situação, promoveu três trocas no intervalo, colocando Jhemerson, Vinícius Santana e Robinho, nos lugares de Tiago Reis, Isaque e Rafael Vila, respectivamente. Entretanto, mesmo com as mudanças, até meados dos 25 minutos, o Confiança pouco conseguiu criar jogadas para lamentação do comandante.
Já na reta final, as duas equipes praticamente já conformadas em campo, praticamente deixaram o relógio correr. Com isso, foi a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no confronto com uma vitória tranquila dos catarinenses.
FICHA TÉCNICABRUSQUE x CONFIANÇA
Data e horário: 31/07/2021, às 21h (de Brasília)Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF-PA)Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (CBF-PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (CBF-PA)
Cartões Amarelos: Rafael Santos, 21'/1ºT; Gustavo Ramos, 5'/2ºT; Garcez, 32'/2ºT
Gols: Thiago Alagoano, 23'/1ºT (1-0); Thiago Alagoano, 37'/1ºT (2-0); Garcez, 41'/1ºT (3-0)
BRUSQUE: Zé Carlos; Toty (João Carlos, aos 7'/2ºT - Vivico, 12'/2ºT), Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus (Fillipe Soutto, aos 13'/2ºT), Rodolfo (Pepê, aos 29'/2ºT), Alex Ruan (Bruno Alves, aos 12'/2ºT) e Garcez; Thiago Alagoano e Diego Mathias. (Técnico: Jerson Testoni)
CONFIANÇA: Rafael; Marcelinho, Nirley, Isaque (Vinícius Santana, no intervalo) e João Paulo; Madison, Serginho (Bruno Sena, aos 37'/2ºT) e Rafael Vila (Robinho, no intervalo); Daniel Penha, Gustavo Ramos (Ítalo, aos 19'/2ºT) e Tiago Reis (Jhemerson, no intervalo).(Técnico: Zé Carlos Leal)