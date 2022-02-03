Sem dificuldades, Atlético goleia o Uberlândia fora de casa

O Atlético não encontrou qualquer dificuldade para vencer o Uberlândia, por 4 a 0, na casa do adversário, na noite desta quarta-feira (02), no Parque do Sabiá, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O resultado deixa o Atlético na liderança da competição, com sete pontos, porém, precisa aguardar o término da rodada, considerando que Cruzeiro e América ainda duelam no fim da noite. Na próxima rodada o Atlético recebe o Patrocinense, no domingo, às 11h (de Brasília), no Mineirão. Já o Uberlândia vai até Patos de Minas enfrentar a URT.

Primeiro tempo

O Atlético entrou em campo com o time alternativo. Os principais nomes do elenco ficaram descansando e um grupo com atletas de um time B - apesar de ter Arana, por exemplo - foi utilizado.

E esse time reserva demorou apenas dois minutos para conseguir abrir o placar. Em lançamento para o ataque, em jogada com bola longa, Fábio Gomes dominou a redonda na linha de fundo e cruzou rasteiro para Sasha que, sozinho, mandou para o fundo das redes.

Não demorou muito para o Atlético conseguir ampliar a contagem. E isso aconteceu ao Dylan pegar a bola na área, mas ser derrubado. O árbitro marcou o pênalti e Guilherme Arana converteu.

O Uberlândia mudou a estratégia. Passou a jogar com as linhas mais altas para tentar apertar o Atlético. Não adiantava, o Galo tinha uma maneira para escapar, sempre mudando o espaço da bola, indo para lugares mais vazios no campo.

A partida esfriou após o segundo gol atleticano. O Galo trabalhava mais as jogadas e o Uberlândia, por sua vez, não tinha forças suficientes para chegar com qualidade. No fim do primeiro tempo, a conta do time da casa foi apenas um chute com perigo contra a meta de Rafael.

Segundo tempo

A volta do intervalo foi uma repetição da etapa inicial. O Galo atacou, partiu pra cima, e não precisou de muito para anotar o terceiro tento. Em cobrança de escanteio, Fábio Gomes aproveitou a bola que sobrou na área e ampliou.

O Uberlândia tentou tirar um pouco a vantagem do Atlético, aos 16. David Lazari recebeu na frente, chutou e mandou para o fundo das redes. O bandeira, porém, anulou o lance.

O Atlético, após os 30 minutos, voltou a ter intensidade. Isso ocorreu por causa das mudanças promovidas pelo treinador. A que mais funcionou foi a entrada de Ademir. Aos 33, em contra-ataque, o camisa 19 foi parado com carrinho. Na cobrança, porém, Echaporã vacilou e perdeu.

Aos 40, no entanto, Ademir pegou a bola na área, conseguiu bom desvio e mandou para o fundo das redes decretando o placar final.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDAUBERLÂNDIA 0 X 4 ATLÉTICO-MG

Data: 2 de fevereiro de 2022Horário: 19h30(de Brasília)Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)Árbitro: Igor Junio Benevenuto de OliveiraAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Helen Aparecida Gonçalves Araújo

Gols: Sasha, aos 2', Guilherme Arana, aos 11' - 1ºT, Fábio Gomes, aos 4' e Ademir, aos 40' - 2T)Cartões amarelos: Diego Silva, David Lazari, João Paulo (Uberlândia); Tchê Tchê (Atlético)Cartões vermelhos;

UBERLÂNDIA (Técnico: Chiquinho Lima)Rafael Roballo; Kellyton, Diego Silva, Bruno Maia e Mateus Mendes; João Paulo, Nailson, Luanderson (Márcio Júnior), David Lazari, Lucas Coelho, Felipe Pará.

ATLÉTICO-MG (Técnico:Antonio Mohamed)Rafael; Guga, Vitor Mendes, Igor Rabello e Arana (Ademir); Tchê Tchê, Calebe (Micael), Zaracho (Neto) e Dylan;Sasha (Echaporã) e Fábio Gomes (Sasha, aos 45’-2ºT)