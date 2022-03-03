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Sem Diego Costa, Miranda pode ter sequência na zaga do São Paulo ao lado do Arboleda

Enquanto Diego Costa se recupera de um estiramento no músculo adutor direito, Miranda pode ganhar mais chances para se consolidar na zaga do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 17:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 17:00

Enquanto Diego Costa se recupera de uma lesão no músculo adutor direito, Miranda tem mais chances de se consolidar na zaga do São Paulo, ao lado de Arboleda.Até o momento, Miranda disputou três partidas como titular nesta temporada até agora, contra o Ituano, o Red Bull Bragantino e o Santos, sendo somente duas rodadas consecutivas. Diego Costa, portanto, recebeu mais oportunidades para atuar pelo Tricolor.
Porém, com a lesão de Diego, é capaz que o jogador ainda não esteja nas devidas condições para atuar nos clássicos contra o Corinthians e o Palmeiras. Com isso, Miranda abre espaço para uma sequência inédita neste ano. O zagueiro ganhou chance para se consolidar novamente no sistema defensivo do São Paulo ao lado de Arboleda. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022É quase certeza que Miranda esteja presente na escalação titular de Ceni para o Majestoso, neste sábado (05), às 16h, no Estádio do Morumbi.
Crédito: MirandapodegarantirsequênciainéditanazagadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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