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Sem definição por Caio Henrique, Flu coloca lateral do Cruzeiro na mira

Dodô tem contrato com a Sampdoria, da Itália, até junho deste ano e esteve emprestado ao time celeste no ano passado e acabou rebaixado à Segunda Divisão

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 09:21
Dodô, lateral do Cruzeiro interessa ao Fluminense Crédito: Vinnicius Silva
Com Caio Henrique cada vez mais distante de permanecer no Fluminense, a diretoria se movimenta para contratar um substituto à altura e o nome de Dodô, que defendeu o Cruzeiro em 2019, surge como opção para o Tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Brasil e confirmada pelo LANCE!.

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A reportagem apurou que antes do fim do ano, Dodô era o favorito da comissão técnica, com Guilherme Arana ficando como Plano B. No entanto, ambos possuem um alto salário e pertencem a clubes europeus, Sampdoria (ITA) e Sevilla (ESP), respectivamente.
O Fluminense aguarda a definição do futuro de Caio Henrique para projetar uma investida a um lateral-esquerdo. Caso abra de fato negociação por Dodô, o Tricolor terá que esperar o desfecho da situação do jogador com o Cruzeiro. O contrato de empréstimo feito no ano passado previa que o clube mineiro seria obrigado a adquirir os direitos econômicos do atleta, além de arcar com parte da rescisão junto a Sampdoria, que tem contrato com Dodô até junho deste ano.
Cria do Corinthians, Dodô tem 27 anos e defendeu no Brasil o Bahia, Santos e o Cruzeiro. Na Itália, passou por Roma, Internazionale e Sampdoria. Na temporada passada, Dodô não foi titular absoluto, disputando 28 jogos, 23 de início. No elenco, o Fluminense conta com para a posição com Orinho e Mascarenhas.

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