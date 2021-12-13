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futebol

Sem definição do caso do Tottenham, Uefa sorteia mata-mata da Conference League

Clube inglês terminou a fase de grupos na 3ª colocação do Grupo G, mas com um confronto a menos diante do Rennes por conta de um surto de Covid-19 no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 10:53

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:53

Ainda sem definição do caso do Tottenham, que terminou a fase de grupos com um jogo a menos e na 3ª colocação do Grupo G, a Uefa sorteou os confrontos do mata-mata da Conference League. Os clubes que terminaram na liderança de suas chaves não jogam nestas eliminatórias e já estão garantidas nas oitavas de final.Os Spurs, que terão seu futuro no torneio decidido por uma Comissão da Uefa, uma vez que a partida contra o Rennes não será reagendada, poderá enfrentar o Rapid Viena. No entanto, os austríacos podem encarar o Vitesse, que terminou na vice-liderança do Grupo G, mas com uma partida a mais do que os ingleses.
O Olympique Marseille, equipe de Jorge Sampaoli, Gerson e Luan Peres, enfrenta o Qarabag, do Azerbaijão, e entra como um dos grandes favoritos para a conquista do torneio. Já o Leicester foi sorteado para enfrentar o Randers, da Dinamarca.
Estes confrontos estão marcados para os dias 17 e 24 de fevereiro. Já as oitavas de final, onde a Roma, Basel, Rennes, dentre outros times que tem suas vagas asseguradas, irão ocorrer somente nos dias 10 e 17 de março após o sorteio do dia 25 de fevereiro.
CONFIRA OS CONFRONTOS DO MATA-MATA DA LIGA EUROPA:Olympique Marseille x QarabagPSV x Maccabi Tel-AvivFenerbahçe x Slavia PragaMidtjylland x PAOKLeicester x RandersCeltic x Bodo/Glimt​Sparta Praga x Partizan​Rapid Viena x Tottenham/Vitesse
Crédito: UefasorteouosconfrontosdaConferenceLeague(Reprodução/@europacnfleague

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