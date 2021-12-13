Sem definição do caso do Tottenham, Uefa sorteia mata-mata da Conference League

Ainda sem definição do caso do Tottenham, que terminou a fase de grupos com um jogo a menos e na 3ª colocação do Grupo G, a Uefa sorteou os confrontos do mata-mata da Conference League. Os clubes que terminaram na liderança de suas chaves não jogam nestas eliminatórias e já estão garantidas nas oitavas de final.Os Spurs, que terão seu futuro no torneio decidido por uma Comissão da Uefa, uma vez que a partida contra o Rennes não será reagendada, poderá enfrentar o Rapid Viena. No entanto, os austríacos podem encarar o Vitesse, que terminou na vice-liderança do Grupo G, mas com uma partida a mais do que os ingleses.