Sem Daniel Alves e Reinaldo, Tricolor espera ter Luciano no clássico

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo espera contar com Luciano no clássico contra o Corinthians, às 11h de domingo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. O atacante foi substituído no fim da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, quarta-feira, com um incômodo muscular, mas a expectativa é positiva após a reapresentação do grupo, na manhã desta quinta.

O departamento médico do Tricolor não julgou necessário realizar um exame de imagem para verificar se há lesão. O jogador sentiu dores devido ao desgaste. Nesta manhã, ele realizou atividades regenerativas ao lado dos demais titulares, enquanto os reservas faziam um coletivo com o sub-20.Fernando Diniz será obrigado a mexer na escalação do São Paulo, já que Reinaldo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Daniel Alves passará por cirurgia ainda nesta quinta após fraturar o antebraço.

Para a vaga de Reinaldo, o técnico pode deslocar Léo da zaga para a lateral e devolver Bruno Alves à equipe titular. Na armação, Hernanes deverá ganha a vaga deixada por Daniel Alves após entrar bem contra o Furacão. Uma outra opção seria colocar Luan no lugar de Gabriel Sara para deixar o meio de campo menos exposto. Se considerado que Paulinho Boia entrou bem na vaga de Vitor Bueno, pode ser que exista também essa dúvida no ataque.

Um provável São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Luan (Gabriel Sara), Tchê Tchê e Hernanes; Luciano, Paulinho Boia (Vitor Bueno) e Pablo.