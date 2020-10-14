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Sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate a Suécia com facilidade na Liga das Nações; Diogo Jota faz dois

Craque da Juventus testou positivo para o novo coronavírus e ficou de fora da rodada da Liga das Nações. Atacante do Liverpool, Diogo Jota substituiu CR7 e marcou duas vezes...
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Publicado em 

14 out 2020 às 17:47

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:47

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Mesmo desfalcado de sua principal estrela, a seleção portuguesa venceu a Suécia pela Liga das Nações. Sem Cristiano Ronaldo, que testou positivo para a Covid-19, o time de Fernando Santos não encontrou grandes dificuldades para bater os nórdicos por 3 a 0, no Estádio José Alvalade.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESPRESSÃO DESDE O INÍCIOJogando em casa e com o apoio de cerca de 5 mil torcedores, os lusitanos se lançaram ao ataque desde o começo da partida. Diogo Jota foi o primeiro a assustar o goleiro Robin Olsen logo nos instantes iniciais. O volante William Carvalho acertou a trave logo em seguida. Aos 21 minutos Bernardo Silva abriu o placar com passe de Jota. O novo atacante do Liverpool ampliou aos 44 da etapa inicial.
SEM DEIXAR O RITMO CAIRNo segundo tempo, Portugal continuou pressionando e teve outras chances de ampliar ainda mais o resultado. João Félix teve grande oportunidade de fazer o terceiro em lindo passe de Bruno Fernandes, mas na saída do goleiro bateu muito por cima e mandou para fora. Mas coube ao substituto de Cristiano Ronaldo roubar a cena. Diogo Jota recebeu na esquerda, fez linda jogada e marcou o terceiro aos 27 minutos do segundo tempo.
SITUAÇÃOCom a vitória, a seleção portuguesa divide a liderança do grupo com a França e pode definir a classificação para as semifinais na próxima rodada. A Suécia, já eliminada, está em último.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga das Nações, Portugal encara a França, no dia 14 de novembro, em casa. A seleção tuga encerra a fase de grupos contra a Croácia, no dia 17. A Suécia recebe a Croácia no dia 14 e encerra sua participação contra a França, fora de casa, no dia 17.

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