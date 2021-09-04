Sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate a seleção do Qatar em amistoso

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

De folga na rodada das Eliminatórias Europeias neste fim de semana, a seleção de Portugal aproveitou a Data-Fifa para fazer um amistoso contra o Qatar, em Debrecen, na Hungria. E sem Cristiano Ronaldo, o time de Fernando Santos venceu por 3 a 1, com gols de André Silva, Otávio e Bruno Fernandes. Abdelkarim Hassan descontou para os catarianos.

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PRIMEIRO TEMPO TRANQUILOComo esperado, os portugueses dominaram a partida e criaram as melhores chances. Na etapa inicial, os lusitanos abriram 2 a 0, com gols de André Silva, de cabeça, após cruzamento de João Mário, e do luso-brasileiro Otávio, também de cabeça, mas agora com cruzamento de Gonçalo Guedes.

DESCONTOUNo segundo tempo, aos 15 minutos, o zagueiro Abdelkarim Hassan descontou para os asiáticos com um bonito gol de cabeça. Akram Afif bateu escanteio pela direita e o camisa 3 subiu mais que todo mundo para não dar chances ao goleiro Anthony Lopes.

DE PÊNALTINos minutos finais, Diogo Jota recebeu belo passe em profundidade, mas foi derrubado dentro da área. O juiz marcou pênalti e o meio-campista Bruno Fernandes cobrou com categoria no canto para fazer o terceiro da seleção portuguesa e fechar a conta na Hungria.

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