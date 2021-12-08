Sem Cristiano Ronaldo, Manchester United empata com Young Boys na última rodada da Champions League

Manchester United e Young Boys ficaram no empate por 1 a 1 no Old Trafford, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. Já com a liderança do Grupo F garantida, os Diabos Vermelhos entraram com muitas mudanças na equipe. Enquanto o clube suíço terminou na última colocação do grupo. Os gols da partida foram marcados por Greenwood (MUN) e Rieder (YB).> Confira a classificação da Champions League
UNITED NA FRENTE!O Manchester United teve um bom início buscando o ataque e conseguiu abrir o placar cedo. Aos nove minutos, Luke Shaw recebe na esquerda e cruza para Greenwood que acerta um voleio de primeira para mandar a bola para o fundo das redes.
TUDO IGUAL!O Young Boys aproveitou o erro na saída de bola do United e deixou tudo igual no placar. Aos 42 minutos da primeira etapa, Van de Beek errou o passe na saída de bola e a bola sobrou para Rieder, que acertou um belo chute de fora da área para empatar o jogo.
SEQUÊNCIAAgora, o Manchester United aguarda o sorteio das oitavas de final da Champions League, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13. Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.