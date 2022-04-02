Sem Cristiano Ronaldo, Manchester United empata com Leicester no Old Trafford pela Premier League

Após um primeiro tempo parado, as equipes decidiram jogar na segunda etapa, marcaram, mas o resultado terminou tudo igual
LanceNet

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 15:27

Manchester United e Leicester ficaram no empate por 1 a 1 no Old Trafford neste sábado pela 30ª rodada da Premier League. Após um primeiro tempo fraco, o jogo esquentou na etapa final e as equipes conseguiram marcar. Iheanacho abriu o placar para as Foxes e o Fred igualou para os Red Devils.> Veja a tabela da Premier League
PRIMEIRO TEMPO PARADOA primeira etapa foi fraca no Old Trafford. O Manchester United ficou mais com a bola, mas não soube impor um bom ritmo em casa. Enquanto o Leicester também se acomodou no jogo e não foi objetivo com a bola no pé.
LEICESTER ABRE O PLACAR!O Manchester United saiu em contra-ataque, mas o Leicester se recuperou e aproveitou. A bola chegou em Maddison na esquerda, que acertou um belo cruzamento para Iheanacho cabecear e marcar.
TUDO IGUAL!Atrás do placar, o Manchester United pressionou e empatou o jogo em seguida. Os Red Devils recuperaram a bola no meio de campo, Fred tocou para Bruno Fernandes que bateu para o gol, o goleiro Schmeichel espalmou e Fred aproveitou o rebote.
SEQUÊNCIAO Manchester United volta a campo somente no sábado, contra o Everton, pela Premier League. Enquanto o Leicester volta às atenções para a disputa das quartas de final da Conference League, contra o PSV, na quinta-feira.
