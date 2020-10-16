futebol

Sem Cristiano Ronaldo, Juventus enfrenta lanterna Crotone no Italiano

Ainda em quarentena pela Covid-19, a Velha Senhora não poderá contar com o português...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 13:08

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 13:08

Crédito: Juventus encara lanterna Crotone no Campeonato Italiano - AFP
Neste sábado, a Juventus enfrenta o lanterna Crotone pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O encontro será realizado a partir das 15h45 no estádio Ezio Scida, em Crotone.
A equipe de Turim ainda não poderá contar com o astro Cristiano Ronaldo. O craque segue em quarentena, se recuperando da Covid-19. Além do português, Dybala também é dúvida após se sentir mal durante a semana, alegando problemas intestinais.
A Juventus é a atual quarta colocada do Campeonato Italiano com sete pontos. O Crotone é o lanterna da competição e ainda não pontuou.
Confira os outros jogos da rodada:
Sábado, 17/10, 10hNapoli x Atalanta
Sábado, 17/10, 13hSampdoria x Lazio
Domingo, 17/10, 7h30Bologna x Sassuolo
Domingo, 17/10, 10hSpezia x FiorentinaTorino x Cagliari
Domingo, 17/10, 13hUdinese x Parma
Segunda, 18/10, 15h45Verona x Genoa

