Sem Cristiano Ronaldo, Juventus empata com o Benevento no Italiano

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Mais um tropeço. A Juventus encarou o Benevento pela nona rodada do Campeonato Italiano e as equipes empataram em 1 a 1. Sem Cristiano Ronaldo, poupado para o jogo da Liga dos Campeões na quarta-feira, Morata abriu o placar para a Velha Senhora e Letizia deixou tudo igual no Estádio Ciro Vigorito.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoBOA FASEEm grande momento com a camisa da Juventus, o atacante Álvaro Morata abriu o placar para a Velha Senhora. Aos 20 minutos, Chiesa lançou de trás do meio-campo e o camisa 9 dominou na entrada da área, encarou a marcação e bateu forte no canto do goleiro Lorenzo Montipò.

TUDO IGUALNos acréscimos da primeira etapa, o Benevento jogou um balde de água fria na cabeça da Juventus e deixou tudo igual antes do intervalo. Arthur tentou dominar bola dentro da área, errou e viu Gaetano Letizia pegar a sobra de primeira e acertar belo chute no canto de Szczesny.