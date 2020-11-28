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futebol

Sem Cristiano Ronaldo, Juventus empata com o Benevento no Italiano

Português é poupado para duelo de quarta-feira, na Liga dos Campeões, e vê sua equipe ficar apenas no empate com o recém-promovido da segunda divisão italiana...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 16:01
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Mais um tropeço. A Juventus encarou o Benevento pela nona rodada do Campeonato Italiano e as equipes empataram em 1 a 1. Sem Cristiano Ronaldo, poupado para o jogo da Liga dos Campeões na quarta-feira, Morata abriu o placar para a Velha Senhora e Letizia deixou tudo igual no Estádio Ciro Vigorito.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoBOA FASEEm grande momento com a camisa da Juventus, o atacante Álvaro Morata abriu o placar para a Velha Senhora. Aos 20 minutos, Chiesa lançou de trás do meio-campo e o camisa 9 dominou na entrada da área, encarou a marcação e bateu forte no canto do goleiro Lorenzo Montipò.
TUDO IGUALNos acréscimos da primeira etapa, o Benevento jogou um balde de água fria na cabeça da Juventus e deixou tudo igual antes do intervalo. Arthur tentou dominar bola dentro da área, errou e viu Gaetano Letizia pegar a sobra de primeira e acertar belo chute no canto de Szczesny.
PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOPrecisando da vitória, a Juventus se lançou ao ataque no segundo tempo em busca do gol da vitória, mas não conseguiu balançar as redes. No fim do Dybala teve grande chance, mas viu o goleiro Montipò fazer brilhante defesa. Em lance de Bernardeschi pela esquerda, o camisa 33 cruzou, Kulusevski fez o corta-luz, o argentino bateu de primeira, mas parou no arqueiro do Benevento.

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