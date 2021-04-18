Sem Cristiano Ronaldo, Juventus é derrotada pela Atalanta no Campeonato Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Em duelo pela parte de cima do Campeonato Italiano, a Atalanta saiu vitoriosa sobre a Juventus por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Malinovsky, aos 41 minutos do segundo tempo.

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Cristiano Ronaldo não esteve em campo. Com uma lesão, o português, que soma 25 gols e é artilheiro isolado da Serie A na temporada, viu sua equipe sequer balançar as redes.Aos 41 minutos do segundo tempo, Malinovsky recebeu de Ilicic na entrada da área, ajeitou e finalizou. Ele contou com um desvio na marcação e a bola foi parar no fundo do gol.