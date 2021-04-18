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futebol

Sem Cristiano Ronaldo, Juventus é derrotada pela Atalanta no Campeonato Italiano

Lesionado, português ficou de fora da partida e viu a Velha Senhora terminar a partida sem marcar nenhum gol...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 11:54

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 11:54
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Em duelo pela parte de cima do Campeonato Italiano, a Atalanta saiu vitoriosa sobre a Juventus por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Malinovsky, aos 41 minutos do segundo tempo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Cristiano Ronaldo não esteve em campo. Com uma lesão, o português, que soma 25 gols e é artilheiro isolado da Serie A na temporada, viu sua equipe sequer balançar as redes.Aos 41 minutos do segundo tempo, Malinovsky recebeu de Ilicic na entrada da área, ajeitou e finalizou. Ele contou com um desvio na marcação e a bola foi parar no fundo do gol.
Com o resultado, a Juventus foi ultrapassada pela Atalanta. A equipe de Bergamo chegou aos 64 pontos, enquanto a Velha Senhora permanece com 62.

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