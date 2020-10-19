Sem Cristiano Ronaldo, Juve estreia na Champions contra Dínamo de Kiev

Crédito: Juventus vive momento conturbado no Campeonato Italiano e tropeçou antes da Champions (Divulgação

A Juventus inicia sua caminhada na Liga dos Campeões sem sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, fora de casa contra o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, às 13h55 (horário de Brasília). Após ter decepcionado na última edição ao ser eliminada pelo Lyon nas quartas de final, a Velha Senhora tenta se encontrar no comando de Andrea Pirlo na principal competição do continente.

Pirlo irá contar com Ramsey, ausente nas duas últimas partidas por conta de lesão, e de Chiellini, que não participou da partida contra o Crotone. O clube italiano faz um início de temporada irregular, assim como foi no final da última época, e terá um adversário complicado com um técnico experiente do outro lado.

O Dínamo de Kiev vive um bom momento no Campeonato Ucraniano, lidera a competição de maneira invicta e joga em casa. Victor Tsygankov faz uma análise do adversário que espera encontrar sem o craque português e afirma estar confiante em uma boa estreia com vitória no torneio.

- Todos entendem perfeitamente quem é Cristiano Ronaldo e sua ausência é algo bom para nós. A comissão técnica vai preparar o esquema contra a Juventus e a tarefa dos jogadores é executar. Tenho certeza que todos darão o seu melhor para vencer.