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futebol

Sem Cristiano Ronaldo, Juve estreia na Champions contra Dínamo de Kiev

Equipe ucraniana vive ótimo momento, lidera campeonato nacional, enquanto Velha Senhora busca se reencontrar sob comando de Andrea Pirlo. Ramsey retorna de lesão...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 13:42

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:42

Crédito: Juventus vive momento conturbado no Campeonato Italiano e tropeçou antes da Champions (Divulgação
A Juventus inicia sua caminhada na Liga dos Campeões sem sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, fora de casa contra o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, às 13h55 (horário de Brasília). Após ter decepcionado na última edição ao ser eliminada pelo Lyon nas quartas de final, a Velha Senhora tenta se encontrar no comando de Andrea Pirlo na principal competição do continente.
Pirlo irá contar com Ramsey, ausente nas duas últimas partidas por conta de lesão, e de Chiellini, que não participou da partida contra o Crotone. O clube italiano faz um início de temporada irregular, assim como foi no final da última época, e terá um adversário complicado com um técnico experiente do outro lado.
O Dínamo de Kiev vive um bom momento no Campeonato Ucraniano, lidera a competição de maneira invicta e joga em casa. Victor Tsygankov faz uma análise do adversário que espera encontrar sem o craque português e afirma estar confiante em uma boa estreia com vitória no torneio.
- Todos entendem perfeitamente quem é Cristiano Ronaldo e sua ausência é algo bom para nós. A comissão técnica vai preparar o esquema contra a Juventus e a tarefa dos jogadores é executar. Tenho certeza que todos darão o seu melhor para vencer.
Na última temporada, o Dínamo de Kiev não conseguiu ter um bom desempenho na Liga dos Campeões e não é favorito para se classificar às oitavas de final, uma vez que Juventus e Barcelona são os grandes protagonistas do grupo. No entanto, os ucranianos devem explorar o momento frágil do rival italiano e tentar ganhar três pontos na estreia.

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