Sem contrato, Tardelli aguarda conversa com o Galo sobre renovação

Diego Tardelli foi titular e marcou um gol pelo Atlético-MG na estreia do clube no Campeonato Mineiro. Todavia, a partida pode ter sido a última com a camisa do Galo, pois seu contrato venceu no dia 28 de fevereiro e ainda não houve uma conversa sobre renovação ou definição do fim de sua passagem pelo alvinegro. Apesar de não ter recebido um contato oficial do clube, Tardelli pode seguir no Atlético, já que desde que voltou ao time mineiro, fez poucos jogos devido a uma grave lesão no tornozelo direito, não tendo a chance de mostrar sua utilidade para a equipe. O atacante fez uma “campanha” para ficar, afirmando que tem feito seu papel dentro e fora de campo. -Estou correndo muito, fazendo por onde, para dar continuidade ao meu trabalho-disse durante o duelo com a URT. Sem obrigação contratual de treinar com o elenco o restante da semana, o Galo deve indicar como será a semana de Tardelli e se ele estará entre os relacionados para o jogo contra o Tombense, quinta-feira, 4 de março, em Tombos, pela segunda rodada do Estadual. A viagem do elenco para a Zona da Mata será na quarta-feira, 3.