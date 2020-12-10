Sem contrato, Hulk atrai interesse do Wolverhampton

Sem clube depois que deixou o Shanghai SIPG, Hulk atrai interesse da Inglaterra. De acordo com o "Football Insider", o atacante brasileiro é alvo do Wolverhampton, comandado por Nuno Espírito Santo.
A ideia de Nuno Espírito Santo é encontrar um substituto para Raúl Jiménez, que deve ficar de fora por um bom tempo após ser operado por uma fratura no crânio em choque com David Luiz.
Além do Wolverhampton, o nome de Hulk também é associado ao Porto e ao Palmeiras. O atacante brasileiro ainda não definiu seu futuro.