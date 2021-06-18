Sem contar com dois zagueiros titulares, desfalques no setor defensivo preocupam o São Paulo

O São Paulo terá desfalques importantes para as próximas partidas que tem pela frente. O setor mais prejudicado com as ausências é a defesa, onde o time não conta com dois zagueiros titulares, sendo um deles o capitão, e nem com o volante com melhor qualidade de marcação do elenco.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No setor de defesa, o Tricolor não conta com os zagueiros Miranda e Arboleda. O primeiro, que é capitão da equipe, se lesionou no último domingo (13), na partida contra o Atlético Mineiro, e deve ficar de fora da equipe por um bom tempo após ter um estiramento na coxa esquerda diagnosticado. Já Arboleda deve ficar de fora até, pelo menos, o fim do mês, pois defende a seleção equatoriana na Copa América.
Assim, na última partida do Tricolor, o treinador Hernán Crespo arriscou ao escalar uma dupla de zaga com Bruno Alves e Reinaldo, que é lateral esquerdo. É importante lembrar que o argentino tem à sua disposição o zagueiro Léo, que costuma ser titular da equipe.
Diante do Santos, na próxima partida do Brasileirão, é provável que Bruno Alves e Léo joguem lado a lado na defesa e, caso queira escalar o seu time em um esquema com três zagueiros, Crespo pode apostar no zagueiro Diego Costa, ou até mesmo improvisar Reinaldo novamente.
Com os desfalques, é natural que o setor traga maior preocupação ao técnico, que além de não contar com seus dois melhores zagueiros também não terá o volante Luan à sua disposição.
No meio de campo, Luan é o principal marcador da equipe, desempenhando importantíssimo papel de contenção e sendo crucial para a estrutura do setor, garantindo liberdade aos meias da equipe. No último jogo, Nestor o substituiu, mas foi expulso e ficará de fora do jogo contra o Santos.O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. Após as primeiras quatro rodadas, o Tricolor somou duas derrotas e dois empates, conquistando somente dois pontos dos 12 que foram disputados até o momento.
O time volta a campo no próximo domingo (20), às 18h15, para enfrentar o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega motivado em busca de somar três pontos pela primeira vez na competição.